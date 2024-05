Zefa Leonel reencontra vilã do passado em 'No Rancho Fundo'

Marcelo fica surpreso ao perceber que Artur e Quinota estão em um relacionamento. Zefa Leonel e Deodora se identificam.

Vespertino e Caridade ficam desconfortáveis com a tensão entre as duas. Zefa Leonel relembra quando foi vítima de um roubo perpetrado por Deodora, e compartilha com Seu Tico Leonel e Tia Salete que reencontrou a mulher.

Margaridinha e Benvinda idealizam um romance como o de Quinota. Caridade persiste em buscar emprego no cabaré, e Deodora planeja usar a garota como defesa contra Zefa Leonel.

Marcelo indaga Artur sobre seu novo relacionamento amoroso. Blandina elabora um plano para se vingar de Marcelo. Marcelo se aproxima de Quinota.