'Quanto custaria?': Elon Musk não poderia comprar a Globo nem que quisesse

O nome de Elon Musk ficou entre os mais pesquisados no Brasil, de acordo com o Google Trends, após o executivo responder com uma piada à ideia de comprar a TV Globo. Mas o bilionário americano não poderia adquirir a totalidade da emissora carioca nem que quisesse.

O que aconteceu

Um perfil satírico acusou a emissora carioca de ser o 'grande problema' do país. "Boa tarde, Elon Musk. O maior problema do país se chama TV Globo, ou Globo Lixo como chamamos por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar nosso país", escreveu.

Quanto isso custaria?, questionou Elon Musk nas respostas ao tuíte original.

How much would it cost? -- Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2024

Independentemente do valor da emissora, a compra da totalidade da emissora não seria permitida pela Constituição Federal. O Art. 222 detalha especificamente a proibição de propriedade e controle de empresas de jornalismo e radiodifusão por estrangeiros.

A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País. Art. 222, Constituição Federal

70% do capital total e do capital votante dessas empresas deve pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos. O mesmo se estende sobre a gestão das atividades e o conteúdo da programação.

A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social, Art.222, inciso 2º.

Elon Musk nasceu em Pretória, na África do Sul, no ano de 1971. O bilionário viveu no país africano até 1989, quando se mudou para o Canadá. Mais tarde, se formou em economia e física nos EUA e se naturalizou americano.

Qual o valor da marca 'Globo'?

Em março deste ano, o levantamento BrandZ Brasil 2024, feito pela Kantar, mostrou que o grupo Globo ocupa o 13º lugar no ranking das marcas mais valiosas do país. O estudo apontou que a marca Globo vale atualmente US$ 1,694 bilhão. De acordo com a cotação atual, o valor ultrapassa R$ 8,3 bilhões.

A Globo encerrou o ano de 2023 com faturamento total de R$ 15,16 bilhões. A companhia conta atualmente com caixa de R$ 14,2 bilhões. As informações foram reveladas pelo presidente do grupo, Paulo Marinho, ao jornal Valor Econômico.