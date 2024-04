'Sem Coração' resgata memória adolescente e tem recepção surpreendente

Estreia nacional da semana, "Sem Coração" é um verdadeiro resgate à nossa adolescência. No Plano Geral desta quarta (17), Flávia Guerra definiu o novo longa como um "filme de detalhes", extremamente sensorial e que "acessa nossas memórias".

A obra, que foi destaque no Festival de Veneza de 2023, estende (e situa na realidade atual) o curta-metragem de mesmo nome exibido em 2014. A trama segue duas jovens no verão de 1996, com suas interação e "fricções", frutos de suas diferentes realidades. "É um filme que tem tudo a ver com nosso público jovem brasileiro", avaliou Flávia.

"É muito honesto. Passa um ritmo muito natural", continua. "Também tem um 'quê' de nostalgia, de memória. É um filme de formação, das memórias da infância para a adolescência; de começar a ir para o mundo".

Por mais "universais" que sejam, essas "memórias" também refletem a juventude dos diretores. Rodado no Alagoas, na praia de Guaxuma, o cenário tem uma importância pessoal para Nara Normande, que divide a direção com Tião. "Nara traz essa praia em que praticamente cresceu, morou [...] assim como a protagonista [Maya de Vicq]", pontuou Flávia.

Jovens e talentosos: elenco surpreende

Segundo o comentarista Vitor Búrigo, parte do sucesso se dá pelo elenco "jovem e talentoso" que desenvolve a trama. "Acabamos entrando no universo deles, como se fizéssemos parte da turma e das histórias", disse.

Em entrevista, Nara Normande explica que o grupo conviveu por um mês para se conectar. "E foi lindo acompanhar essa descoberta", comentou.

Resultado desse empenho, Maya de Vicq, que vive uma das protagonistas, aposta na boa recepção do filme. "É uma vivência do que acontece na adolescência: pessoas se descobrindo, se mudando. É uma coisa que acontece com pessoas da minha idade. Acho que o meu público, adolescente, receberá o filme muito bem", disse.

Kaique Brito e Eduarda Samara, do elenco, disseram testemunhar essas boas reações — por vezes, adversas — no ciclo de festivais de cinema. Segundo a protagonista, o resultado vem da vivência de cada espectador: "Vemos gente chorando [...] é muito doido".

"O público no Brasil é muito caloroso [...] tem uma identificação com a paisagem", avaliou Nara. "E ver Alagoas na tela da Itália, de Veneza [...] tem significados e valores muito diferentes", acrescentou Tião.

