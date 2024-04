Fred Nicácio alfineta 'afrobetização' de Wannesa Camargo: 'Essa é nova'

Fred Nicácio, 37, debochou da fala de Wanessa Camargo, 41, que revelou estar fazendo 'aulas de alfabetização racial'.

O que aconteceu

Ao lançar seu novo single "Caça Like", a cantora contou estar passando por uma "processo de afrobetização" após sua passagem pelo BBB24. "Ao sair, fui bombardeada de informações e cobranças. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e refletido muito sobre a vida", contou em entrevita à Quem nesta terça-feira (16).

Ao ver a fala da filha de Zezé Di Camargo, Fred comentou em seu perfil no X (antigo Twitter) sobre o assunto: "Aulas de afrobetização. Eu já li de tudo, mas essa é nova", debochou Nicácio.

Ao ser desclassifica do programa após uma atitude com Davi, 21, vencedor da edição, Wanessa fez um pedido de desculpas público para o participante e reconhecendo ter atitudes vindas do racismo estrutural. Poucos depois, as desculpas foram apagadas após uma briga entre Davi e Bin Laden, 30, e ela falou estar "cansada de ser o bode expiatório".