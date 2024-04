Ana Paula Arósio, ex-galãs: 9 famosos que largaram a TV e mudaram de área

Afastado da TV, o ator Sandro Pedroso chamou a atenção recentemente ao investir em uma lanchonete para adquirir renda extra. O ex de Susana Vieira indica falta de oportunidades no meio artístico, mesma justificativa que levou outros famosos a buscarem outras formas de trabalho longe das telinhas.

De promessas da TV a galãs que fizeram sucesso em novelas da Globo, veja personalidades que saíram das telinhas e se dedicaram a outras atividades.

Daniel Erthal

O ator Daniel Erthal Imagem: Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Ator com passagens por produções pela Globo e Record, Daniel Erthal viralizou no começo deste ano após ser flagrado trabalhando como ambulante em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Erthal chegou a ganhar uma Kombi de clientes para auxiliar no novo ramo, mas o veículo foi apreendido. Atualmente, ele concilia o trabalho de ambulante com a carreira artística nos cinemas, mas longe da TV.

Iran Malfitano

Iran Malfitano Imagem: Antonio Chahestian/Record TV

O ator Iran Malfitano é fruto dos tempos mais áureos de "Malhação". Na Globo, ele participou de outras produções até migrar para a Record TV, onde participou de tramas bíblicas.

Porém, quando deixou as telinhas, Malfitano foi ganhar a vida como motorista no aplicativo Uber e também investiu na criação de abelhas. Posteriormente, o artista foi para o elenco de A Fazenda 14 (Record), mas não retornou às novelas.

Mário Gomes

Mário Gomes Imagem: Reprodução/Record

Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV Globo. Ao longo de 36 anos dedicados ao canal, o artista participou de inúmeras produções que fizeram sucesso na audiência, até deixar a empresa em 2008, quando migrou para a Record TV.

Longe dos estúdios desde 2017, quando retornou à Globo para fazer uma participação especial em "Tempo de Amar", Mário Gomes se tornou dono de um quiosque e passou a vender lanches na orla do Rio de Janeiro.

Max Fercondini

Max Fercondini Imagem: Arquivo pessoal

Um dos galãs revelados pelo extinto seriado "Malhação", Max Fercondini alcançou os holofotes em 2001, quando protagonizou a trama da Globo. Nos anos seguintes, participou de várias produções como "Páginas da Vida" (2006) e "Ciranda de Pedra". Na emissora carioca, o artista também comandou o "Globo Ecologia" por cinco anos.

Atualmente, Max Fercondini tem se dedicado às suas duas outras paixões: a aviação e velejar. Com seu barco, o famoso já visitou vários lugares pelo mundo, de toda a costa da Espanha à ilhas Canárias, entre outros.

Davi Lucas

Davi Lucas fez sucesso como estrela mirim da Globo Imagem: Imagem: Reprodução/Instagram@_davipaz

Ex-estrela mirim e promessa de novelas da Globo, Davi Lucas deu o pontapé inicial nas telinhas em "Alma Gêmea" (2005) e o sucesso foi imediato. Na mesma empresa, ele esteve em "Caras & Bocas" (2009), "Malhação: Intensa como a Vida" (2012) e "Êta Mundo Bom!" (2016), seu último papel nas telinhas.

Desde então, ele resolveu mudar de profissão e estudar psicologia. Em diversas entrevistas que concedeu desde então, Davi Lucas afirmou não se arrepender da decisão tomada, por entender que foi o melhor para ele, sobretudo por não ser mais assediado.

"Nunca gostei [do assédio], não gosto e faço tudo para conseguir ir a qualquer lugar como qualquer pessoa", declarou, ressaltando que a psicologia lhe traz "realização da hora que eu acordo a hora que vou dormir".

Ana Paula Arósio

Ana Paula Arósio Imagem: Zé Paulo Cardeal/TV Globo

Ana Paula protagonizou várias novelas de sucesso na Globo e era atriz do primeiro escalão da emissora. Por isso, Arósio surpreendeu quando decidiu largar a TV em 2010, se dedicar aos seus negócios e levar uma vida pacata afastada dos holofotes.

Ana Paula Arósio vive no Reino Unido ao lado do marido, o arquiteto Henrique Plombon. No Brasil, a artista é sócia de uma rede de restaurantes em Brasília. Em 2020, a famosa chegou a ser notícia por ter saído do anonimato para estrelar o comercial de um banco e brincar sobre seu "sumiço" dos folhetins.

Cecilia Dassi

Cecilia Dassi Imagem: Reprodução/Globo

Quem também deixou a TV pela psicologia foi a atriz Cecilia Dassi. Conhecida por personagens como a Sandrinha de "Por Amor" (1997), a artista decidiu se formar em psicologia em 2012.

Ao UOL, Dassi contou que sua intenção "era estudar para ampliar perspectivas, entender mais o humano". "Isso iria me ajudar de qualquer forma se eu seguisse como atriz. Mas também era uma outra possibilidade [de carreira] se eu decidisse mudar", destacou.

"Durante a faculdade, atuar começou a não me trazer mais realização, não mexia com o meu coração. E fui me encantando pela psicologia. Trocar de carreira foi um processo natural para mim", completou a psicóloga que também mantém ativo perfis nas redes sociais para falar sobre saúde mental.

Daniella Cicarelli

Daniella Cicarelli Imagem: @daniellacicarelli no Instagram

A modelo foi um dos nomes mais famosos da TV brasileira nos anos 2000, sobretudo devido ao sucesso do programa "Beija Sapo", que ela comandava na MTV. Seu último trabalho nas telinhas foi quando participou da bancada do "Got Talent Brasil", na Record.

No entanto, a famosa largou as telinhas e as passarelas para se dedicar ao esporte e mantém uma rotina de "multiatleta".

Carlos Casagrande

Carlos Casagrande Imagem: PEDRO PAULO FIGUEIREDO/CZN

Afastado dos folhetins desde 2015, quando fez uma participação em "I Love Paraisópolis", Carlos Casagrande trocou a carreira de ator pela de empreendedor e, inclusive, deixou o Brasil para morar em Miami, nos Estados Unidos, ao lado da esposa, Marcelly, e dos filhos Theo e Luca.

Em 2020, Casagrande contou ao UOL que deixar de atuar não estava em seus planos, porém "as circunstâncias é que me levaram a me afastar das novelas". "Ainda sou muito jovem e, como ator, posso representar qualquer papel com qualquer idade. Nunca deixarei de ser ator, está em minhas veias", completou, ressaltando que "ator não tem fim de carreira, tem pausa".