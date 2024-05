Maíra Cardi expõe dificuldade em abrir novo abrigo no RS e pede ajuda

Maíra Cardi, 40, expôs a dificuldade para abrir um novo abrigo para as vítimas no Rio Grande do Sul. Por essa razão, a influenciadora pediu ajuda para encontrar um novo espaço.

O que aconteceu

A empresária contou que o shopping onde seria montado o abrigo desistiu do acordo. "Como é difícil fazer o bem. Abri mão do meu trabalho, dinheiro, tempo e como é difícil. Estava tudo certo na quarta-feira com o shopping para nossas crianças e mulheres que já sofreram tanto, finalmente entrarem no novo abrigo e terem dignidade", disse ela.

Até divulgamos nossa reunião nos stories, inclusive agradecendo ao shopping no feed e comemorando o grande convite e inexplicavelmente fomos vetados. Maíra Cardi

Então, a influenciadora disse que precisa de um novo espaço no estado gaúcho. "O que eu preciso agora é: muitas mulheres e crianças foram até o nosso abrigo e não temos mais espaço. Me ajudem. Preciso de um espaço maior. Eu pago aluguel, só quero elas abrigadas!".

Ela continuou e disse: "Mas me ajudem, pois estamos numa corrida contra o tempo. E cada dia que elas dormem fora dos abrigos, mais mulheres e crianças morrem de maneiras diversas, essa noite fará 6 graus!".

Mais tarde, nos stories do Instagram, ela contou que recebeu ajuda para encontrar novo lugar. "A gente recebeu muita indicação de muitos lugares. Super obrigada, com certeza vai ser suficiente. A gente vai fechar um desses lugares e vai dar tudo certo", finalizou.