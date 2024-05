Jennifer Lopez e Ben Affleck teriam recorrido à terapia de casal; entenda

Ben Affleck, 51, e Jennifer Lopez, 54, estariam enfrentando uma crise no casamento. Os rumores são de que o ator já até teria saído de casa.

O que aconteceu

Uma fonte ligada aos dois contou à revista US Weekly que eles estão fazendo terapia de casal. "Estão há meses fora de sintonia", afirmou.

O casal estaria enfrentando problemas no casamento. "Eles começaram a se desentender há alguns meses, em meio aos preparativos da Jen para sua turnê".

A fonte ainda afirmou que a cantora está focada no trabalho. "Eles estão em páginas completamente diferentes no momento". Ben, inclusive, já teria deixado a mansão que vivia com Lopez.

Os assessores de JLo e Affleck ainda não se pronunciaram sobre os rumores. Affleck e Lopez tiveram um breve relacionamento no início dos anos 2000, chegaram a ficar noivos, e terminaram. Em abril de 2021, eles reataram e o casamento aconteceu em 2022.