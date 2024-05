Tony Ramos: teatro cancela sessões após cirurgia para conter sangramento

Teatro Tuca anunciou que as sessões do espetáculo "O que só sabemos juntos", nos dias 17, 18 e 19 de maio, estão canceladas.

O que aconteceu

Comunicado foi divulgado na noite de quinta-feira (16), após o ator ser internado no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O veterano passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano.

Organização afirmou que novas informações serão divulgadas em breve. Todas as outras sessões estão com ingressos esgotados no site do teatro.

Tony Ramos e Denise Fraga estão em cartaz com a peça "O que só sabemos juntos", em São Paulo, desde o dia 26 de abril. A peça faz um convite para que cada pessoa saia da própria bolha de isolamento e seja capaz de se colocar no lugar do outro.

Qual o estado de saúde do ator

O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no início da noite de hoje (16/05). O estado de saúde do paciente é estável. Hospital Samaritano Botafogo

Próximo informativo será divulgado somente no início da tarde desta sexta-feira (17), de acordo com o hospital.