Influenciadora digital vende suposto vídeo de sexo com fantasma no OnlyFans

Bella Mantovani, 32, vem atraindo assinantes para seu perfil no OnlyFans com a promessa de vê-la transar com um ser do além.

O que aconteceu

A influenciadora digital afirma ter contato com o sobrenatural desde a infância, mas só mais recentemente começou a se relacionar sexualmente com seres do 'outro mundo'. "Desde pequena eu sou médium e consigo ver os espíritos, conversar com eles, até entender as suas vontades. Há alguns anos nós avançamos nesse relacionamento e começamos a transar também."

Bella explica que decidiu postar o vídeo depois de ter comentado com algumas pessoas e elas terem duvidado da sua história. "Eu não preciso mentir. Sei que esse é um fetiche para muita gente, e ser escolhida para isso por esses espíritos me deixa honrada. O sexo é diferente, mas é gostoso.", declara.

A musa diz ter recebido autorização ao fantasma para divulgar o conteúdo. "Ele aceitou, está tudo bem entre a gente. Vou lucrar com isso, mas ele já garantiu novos momentos comigo. Agora vocês podem ver como é transar com um espírito."