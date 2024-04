Davi Brito, campeão do BBB 24, e irmã tem redes sociais hackeadas

Davi Brito e sua irmã, Raquel Brito, tiveram suas redes sociais hackeadas na noite de hoje.

O que aconteceu

Na noite de hoje, a equipe do campeão do BBB 24 (Globo), publicou no perfil do X (antigo Twitter) do ex-brother, que a conta dele e de sua irmã do Instagram foram hackeadas.

A assessoria do baiano escreveu: "Rackearam a Conta do Ig de Davi Brito e de Raquel Brito! Estamos na busca pra recuperamos o acesso".

Os irmãos Brito não se manifestaram ainda.