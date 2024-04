Jaqueta histórica de Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil

A histórica jaqueta usada por Michael Jackson em "Billie Jean" vai ser colocada para leilão.

O que aconteceu

Peça icônica poderá ser adquirida por um valor entre US$ 80 mil e US$ 100 mil (de R$ 410 mil a R$ 512 mil na atual cotação). As informações são do Daily Mail.

Desenhada pelo estilista Bill Whitten, jaqueta foi usada pelo cantor na Victory Tour de 1984. O rei do pop costumava vestir a peça de roupa durante a performance de "Billie Jean", um de seus maiores sucessos. Ele complementava o look com um par de meias brancas, produzidas pelo mesmo estilista.

Leilão deverá acontecer entre 29 a 30 de maio. O evento vai acontecer no Hard Rock Cafe, em Nova York, ns Estados Unidos, mas os interessados também poder dar seu valor online por meio do site juliensauctions.com.