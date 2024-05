Wanessa Camargo revela que se libertou da própria imagem após o BBB 24, leia

O 'Big Brother Brasil 24', impactou muito a vida de Wanessa Camargo, tanto pessoal como profissionalmente. A cantora revelou, em entrevista a revista Quem, que se desprendeu da própria imagem após sua participação no reality.

"É uma experiência muito diferente de qualquer coisa que você viver na vida. Você passa por uma exposição que não existe igual. Acordar com remela no olho, como acordei, e fazer um raio-X", explicou, referindo-se ao vídeo que os participantes têm de gravar todas as manhãs durante o período de confinamento.

A filha de Zezé Di Camargo disse que aprendeu com o programa a não se importar mais em exibir suas vulnerabilidades perante o público. "Foi muito bom por um lado, por exemplo, tinha muita vergonha de fazer vídeos se não estivesse maquiada, arrumada. Depois dos meus raio-X todos os dias, do jeito que fiz, vou fazer o quê?", justificou.

"Fui lá sem maquiagem, com meus melasmas lindos aparecendo. Teve um dia que eu estava borrada de rímel da festa, porque eu não tinha nem dormido, aí agora vou sair e falar: 'Agora sou maquiada?'. Não. Você ficou 50 dias ali um horror naquele raio-X", completou.

Por fim, Wanessa reforçou que o BBB 24 lhe ajudou a repensar algumas questões, principalmente as ligadas à sua imagem "perfeitinha". "Me libertou da minha própria imagem, de olhar e entender que não preciso estar o tempo inteiro impecável, uma boneca, e mostrar mais a realidade. Isso mudou bastante. É uma experiência que te muda por completo. Faz repensar muito na vida".