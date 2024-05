Vencedor de Oscar, corujas imaginárias... a Virada Cultural além dos shows

Nos próximos sábado (18) e domingo (19), a Virada Cultural 2024 aquece a programação de São Paulo com dezenas de atrações em todas as regiões da cidade. Além dos shows musicais, que se destacam com Pabllo Vittar, Maria Rita e outros nomes, será possível conferir exibições gratuitas de filmes, espetáculos teatrais, atividades infantis e intervenções artísticas.

Para quem busca fugir do agito dos palcos espalhados pela capital, boas opções estão em espaços culturais alternativos, como o Instituto Moreira Salles (no Centro), a Unibes Cultural (na zona oeste) e o Teatro Alfredo Mesquita (zona norte).

A seguir, confira os destaques da programação separados entre filmes, peças teatrais, atividades para a criançada e intervenções:

Filmes

No Centro, o espectador encontrará filmes com propostas bem opostas. No Instituto Moreira Salles e no Centro Cultural Olido ocorrerão sessões do documentário "Diálogos com Ruth de Souza" (atriz que inaugurou a presença de atrizes negras nos palcos, com mais de sete décadas de carreira), o clássico "2001: Uma Odisseia no Espaço" (de Stanley Kubrick) e até mesmo "Pobres Criaturas" (estrelado por Emma Stone e vencedor de quatro estatuetas do Oscar).

Pobres Criaturas Imagem: Divulgação

Os desenhos "Wish - O Poder dos Desejos" e "Kung Fu Panda 4" são destaques na zona leste, dentro da programação do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, assim como o longa nacional "Evidências do Amor" (lançado em abril nos cinemas).

Asha, personagem de 'Wish: O Poder dos Desejos' Imagem: Reprodução/Disney

A exibição de "Lunchbox (A Lancheira)", por sua vez, proporciona uma experiência completa na Unibes Cultural, localizada na zona oeste. Após o filme, que mostra o cruzamento de duas pessoas em meio ao serviço de entrega de comida da cidade indiana de Mumbai, o público poderá participar de um workshop gastronômico com os chefes Breno Lerner e Gabriel Zitune, que terá palestra e preparação da receita chitarnee - tomatar chutney.

Teatro

A performance artística "Alfabeto Sonoro", apresentada por Letrux e Thiago Vivas, contempla todas as letras do alfabeto em canções ou poemas. Além deste número no centro de São Paulo, dentro do Centro de Pesquisa e Formação, a região também sedia a contação de histórias "Poesias ao Vento - Cia do Liquidificador", na Chácara Lane.

Letrux Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Em outras zonas da cidade, a programação é mais vasta e plural. Na zona leste, por exemplo, o Teatro Municipal da Moóca Arthur Azevedo recebe os espetáculos "Espetáculo Pelada - A Hora da Gaymada" (comédia que conta uma história do subúrbio carioca) e "Vingança Voyeur" (que convida o público a agir como infiltrado na trama ambientada na vida noturna da cidade).

Na zona norte, a imersão da plateia também ocorre em "Bumba meu Boi do Novo Mundo", com performance na Biblioteca Menotti Del Picchia, em que os presentes são inseridos em rodas de cantigas e brincadeiras.

A performance 'Bumba meu Boi do Novo Mundo' Imagem: Divulgaçã

O Teatro Alfredo Mesquita, em sua grade, se destaca com três apresentações: "A Julieta e O Romeu" (que recria cenas clássicas de Shakespeare), "A Pequena Semente do Tempo" (sobre uma menina que é aliada de um avô contador de histórias) e "Os Três Sobreviventes de Hiroshima" (em que três sobreviventes do ataque nuclear narram suas vivências).

O Tendal da Lapa centraliza boas opções na zona oeste. "Dona Comédia" (com a performance da mulher mágica Julieta, uma das poucas atuantes no Brasil) e "Hamelete, o Cordel" (que transforma o texto de Shakespeare em uma tragicomédia narrada através da estética do cordel). Por fim, a zona sul conta com o "Experimento Circo" (baseado na arte circense de rua), na Casa de Cultura Hip Hop Sul, e "O Pai" (estrelado por Fulvio Stefanini, que vive um idoso rabugento que reflete sobre os dilemas da vida e de sua filha), no Teatro Paulo Eiró.

Atividades Infantis

Para a criançada, todas as zonas oferecem opções de qualidade. O Centro (dentro da Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato) e a zona leste (na praça Brasil) sediam o "Primaverar", uma intervenção circense em formato de festa para o público infantil. Já o Teatro Municipal da Moóca Arthur Azevedo, também no leste, inspira crianças no espetáculo "Dança Dentro", que investiga o início da vida em seus movimentos e sonoridades, com brincadeiras cênicas.

Atividades circenses fazem parte da Virada Cultural 2024 Imagem: Divulgação

Durante a peça "Brincadeira de Todos os Tempos", estrelada pelos palhaços Canela e De Maduro, os pequenos podem viver o mundo dos sonhos com interações na zona norte (na av. Luiz Dumont Villares, 1.400) e na zona sul (na praça Barão de Belém). Ainda na região sul, bebês e crianças de até 5 anos são convidados para dançar e brincar com jogo de luzes em "O Céu e Suas Histórias", no Teatro Paulo Eiró, em narrativa baseada na vida da astrônoma Annie Maunder.

Na zona oeste, há mais espetáculos que devem atrair o público infantil: "Tchibum", no Teatro Cacilda Becker, que traz mitos e lendas de animais e seres fantásticos com ajuda do público; e "Cortejo e Brincadeiras Culturais", na Chácara do Jockey, com um cortejo musical composto por cantigas de roda, versos e a cultura popular brasileira.

Intervenções e exposições

Danças, projeções multimídias e até aulas de defesa pessoal estão na programação da Virada Cultural. No Centro, além de uma exposição com fotos de ciganos no Instituto Moreira Salles, serão realizadas visitas monitoradas ao Palácio da Justiça e ao Complexo Theatro Municipal.

Nesta mesma região, o Museu das Favelas convidará o público a participar do "Passinho no Museu com Jô Gomes", oficina que mostra a história de resistência preta e favelada e oferece aula de movimentos básicos da Dança Passinho, uma das vertentes do funk. A Praça das Artes, para completar a experiência, recebe "Estamos Vivxs - Instalação luminosa", em que o Coletivo Coletores discute as linguagens a partir das periferias em uma intervenção com luzes.

Na zona leste, "Futebol de Palhaças - Cia. Asfalto de Poesia", na Casa de Cultura Raul Seixas, o público poderá vestir a camisa e participar de atividades lúdicas que divertem e fazem refletir sobre ser mulher. Quem busca um cortejo encontra também uma boa opção na Casa de Cultura Itaim Paulista, com a intervenção "Banda Kombi de Palhaços", com movimento liderado por palhaços de três metros de altura.

Outra intervenção que deve chamar a atenção será "Naifactory - Corujas". Com grandes folhas, que se estendem por mais de dois metros, será possível presenciar rostos de corujas imaginárias. Este número ocorrerá em diferentes pontos da cidade às 17h de sábado: zona norte (av. Luiz Dumont Villares, 1.400 e na av. Inajar de Souza, 2298), zona leste (na praça Brasil e na av. Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti - entre a av. Nordestina e r. Moacir Dantas Itapicuru), zona sul (av. Atlântica, 2.810; praça do Campo Limpo e na av. Luiz Gushiken - entre a r. Humberto de Almeida e r. José Mármol) e zona oeste (av. Eliseu de Almeida, 3.300).

Na zona oeste, o Centro Cultural Tendal da Lapa - Gramado apresenta duas intervenções: "Bike Galeria", que é montada sobre bicicletas e reflete sobre o acesso à arte com live paintings; e "50 Razões para Rir", em que o público é caricaturado em um cenário "cartunizado". Para completar a programação, a Unibes Cultural oferece uma oficina de Defesa Pessoal Israelense Especial, em workshop ministrado pelo Mestre Avigdor, presidente da Federação Internacional de krav magá e introdutor da arte no Estado de São Paulo.