Filho de Zé Vaqueiro vai para casa após meses no hospital: 'Nosso milagre'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, anunciou a ida do filho Arthur para casa. Ela comemorou e mostrou imagens em uma rede social.

O que aconteceu

Em uma ambulância, Ingra mostrou o momento com o bebê na ida para casa. "Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur em casa", escreveu ela, em um post no Instagram.

Na publicação, ela ainda comentou sobre a sua fé em Deus durante esse período. "É um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós".

Malformação congênita

Arthur nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele estava internado em um hospital particular, em Fortaleza (CE), desde o nascimento.

Há alguns dias, Zé Vaqueiro fez uma homenagem ao filho caçula, Arthur, em seu DVD "Ser Tão Eu". "Esse momento especial do Arthur vai fechar com chave de ouro. É um momento muito especial, não só para mim como pai, mas para todos os pais que sabem que a vinda do filho é uma bênção, a família é uma bênção", contou em entrevista para Splash.