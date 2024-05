Suposto affair de MC Daniel é empresária e ex de Whindersson; conheça

MC Daniel, 25, estaria se relacionando com a influenciadora Lorena Maria, 23. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Ela já namorou o funkeiro Rennan da Penha e foi apontada como affair de Windersson Nunes e dos jogadores Vini Jr. e Nathan Santos, do Santos.

Quem é Lorena Maria

Ela é vista com frequência ao lado de MC Daniel. Segundo o jornal, Lorena teria já conhecido os avós do cantor quando esteve no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela até mesmo teria dado presentes à avó de MC Daniel, mas o relacionamento continua de maneira discreta.

Lorena Maria é dona de uma marca de produtos de beleza, a BadGall, e outra de lingerie, a BadGalMaria. Ela também é atriz e esteve em "Encantados", da Globo.

Acumula mais de 840 mil seguidores no Instagram. Suas fotos são, em sua maioria, retratos próprios.

Namorou o funkeiro Rennan da Penha. Os dois terminaram o relacionamento em 2021.

Nathan Santos, jogador do Santos, também já foi namorado da influenciadora. O caso deles começou em 2022, mas chegou ao fim pouco tempo depois.

Em janeiro deste ano, ela viajou com Whindersson Nunes para a Tailândia, sendo flagrados de mãos dadas. No entanto, nada mais se soube sobre o possível casal.

Houve boatos de que a influenciadora teria se relacionado com MC Rebecca. Mas, sua assessoria negou os boatos, alegando que elas posaram juntas apenas para divulgar um lançamento da cantora.