Baronesa, Bruno ou Guipa? Perfis dos demais confinados declaram torcida

Baronesa, Bruno ou Guipa: um dos três Conquisteiros deixará A Grande Conquista 2 (Record) hoje (16), e as equipes dos demais 17 confinados já têm seus favoritos.

Para quem vai a torcida de cada Conquisteiro:

Perfil de Anahí (Any): torce pela permanência de Bruno Cardoso.

Perfil de Brenno: torce pela permanência de Bruno Cardoso e Guipa.

Perfil de Taty Pink: torce pela permanência de Bruno Cardoso.

Perfil de Rambo: torce pela permanência de Bruno Cardoso.

Perfil de Cel: torce pela permanência de Bruno Cardoso.

Perfil de Edlaine: torce pela permanência de Bruno Cardoso.

Perfil de Fellipe: torce pela permanência de Guipa.

Perfil de Haddad: torce pela permanência de Baronesa.

Perfil de MC Mari: torce pela permanência de Baronesa.

Perfil de Lucas Albú: torce pela permanência de Baronesa.

Perfil de Lizi: torce pela permanência de Baronesa.

Os perfis de Catia Paganote, Dona Geni, Fernando, Kaio, Vinigram, Hideo não declararam torcida.

