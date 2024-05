K-pop: 8 razões para 'stays' começarem a juntar dinheiro para turnê dos SKZ

Cada dia que passa surgem mais evidências de que um show dos Stray Kids no Brasil está se aproximando. Seja pelo crescimento contínuo na popularidade do grupo, dono de um dos maiores fandoms do k-pop atual (as stays), pela presença em eventos importantes dentro e fora da música, capas de revistas, ou pelos próprios shows lotados pelo mundo; vários fatores apontam que na próxima turnê eles passarão por aqui.

Assim, reunimos oito (OT8 sim) razões para as stays começarem a juntar dinheiro para a turnê e se prepararem psicologicamente para a possível batalha que será a venda de ingressos.

1) Tommy Hilfiger deixou escapar que eles vão fazer shows em 40 cidades

No último Met Gala que aconteceu recentemente, os SKZ foram todos ao evento representando a Tommy Hilfiger. E o próprio Tommy foi ao tapete vermelho com eles e claramente soltou um gigantesco spoiler: o grupo vai fazer shows em 40 cidades pelo mundo. Pegos de surpresa, os integrantes só riram e se olharam. O estilista claramente falou mais do que devia.

Será que o Tommy Hilfiger deu spoiler que a JYPE estava segurando? Então quer dizer que o Stray Kids vai ter uma tour com QUARENTA paradas? pic.twitter.com/CEHeGxZPjX -- Vamos Falar de Pop (@vamosfalardepop) May 6, 2024

2) Felix anunciou no GMA que o grupo se prepara para nova turnê

Se Tommy falou mais do que devia, no famoso programa norte-americano "Good Morning America", o grupo apresentou o novo single "Lose My Breath" ao vivo, interagiu com as centenas de fãs que estavam presentes e finalmente confirmou que eles anunciarão as datas da novo turnê em breve.

3) TWICE veio no início do ano ao Brasil e lotou o Allianz por dois dias seguidos

Em fevereiro deste ano, outro grande grupo da mesma empresa dos Stray Kids, a JYP, não somente veio ao país como vendeu tão bem os ingressos para o dia que abriu, que acabaram fazendo dois shows no Allianz Parque. A cobertura do show pode ser lida aqui.

DEMANDA: TWICE anunciou uma nova data no Allianz Parque para a READY TO BE TOUR em São Paulo.



Com show esgotado no dia 6, o grupo retorna no dia 7 de fevereiro. A pré-venda de clientes Santander começa no dia 12/09 e para o público geral no dia 14/09. Vai tentar? pic.twitter.com/PFjOx9dBWd -- Update KGirls (@UpdateKGirls) September 6, 2023

4) J.Y. Park esteve no Brasil e mostrou interesse em expandir as relações entre seus grupos e o país

Uma das razões de muita expectativa ter sido criada pela stays foi a vinda do fundador e presidente da JYP, o J.Y.Park, ao Brasil. O empresário e artista exalou carisma, dançou com milhares de fãs, deu entrevistas e se mostrou bastante empolgado em estreitar os laços dos grupos da casa com o nosso país. Vários fãs dos SKZ, TWICE, ITZY e NMIXX foram ao evento para fazer número e mostrar que existe demanda por aqui sim (muita!).

jyp papacito se divertindo muito com seus fãs no Brasil pic.twitter.com/UH29PRChTK -- Girlgroups Brasil (@GirlgroupsBR) October 22, 2022

5) Eles ainda não vieram para LATAM, seria a extensão perfeita para um novo capítulo

Apesar de já estarem fazendo turnês há alguns anos, o grupo nunca desceu para a América Latina. Há uma grande expectativa agora, como a turnê vai ser ainda maior e com mais cidades inclusas, que Brasil, México e Chile, finalmente entrem no circuito de shows do grupo.

6) O Brasil é um dos países que mais faz streaming para o grupo

Stray Kids é um grupo extremamente popular no Brasil, que é atualmente o quinto país do mundo onde eles mais possuem streamings no YouTube. O Brasil está na frente da própria Coréia do Sul!

?Os 10 principais países que transmitiram o Stray Kids no YouTube nos últimos 12 meses( via YouTube Chart).



1) Japão: 286M

2) Estados Unidos: 180M

3) Rússia: 178M

4) México: 154M

5) BRASIL: 80M

6) Coreia do Sul: 69.4M

7) Indonésia: 64.6M

8) Turquia: 60.9M

+ pic.twitter.com/j0U7VuB2ep -- Hello Stay BR ??? (@HelloStayBR) August 12, 2023

7) Juntar dinheiro para o comeback de julho e já fazer uma caixinha para o show

Recentemente o grupo lançou um single especial com o cantor Charlie Puth, "Lose My Breath", e vem promovendo a música pelos Estados Unidos. No entanto, o que os fãs queriam saber é quando sairá o próximo comeback. Assim, todo mundo prepara os bolsos não somente para comprar o disco, mas para ter uma ideia de quando as datas da turnê serão anunciadas. A mídia sul-coreana confirmou que o grupo retornará em julho.

Stray Kids will reportedly make their comeback on July 19th. pic.twitter.com/EzBc9VMZ7d -- Pop Base (@PopBase) May 9, 2024

8) Ninguém aguenta mais turnês mundiais só na Ásia e na América do Norte

A verdade é que entendemos, financeiramente, o porquê de as turnês mundiais reduzirem o mundo a dois grandes polos: Japão e Estados Unidos. Os dois maiores mercados fonográficos enriquecem as empresas - e os idols também - e permitem que turnês maiores e mais bem produzidas sejam financeiramente viáveis. Entretanto, fãs latinos são muito dedicados em streamings, comparecem em peso toda vez que os shows são confirmados e se tornam shows emblemáticos na carreira dos artistas. Stray Kids merece muito receber o calor do público brasileiro.