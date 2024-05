Baronesa, Catia e Geni apontam motivos para eliminar Guipa: 'Mentiu'

Baronesa, que corre o risco de ser eliminada hoje (16) na disputa com Guipa e Bruno, apontou os motivos pelos quais seu oponente deveria sair da Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Enquanto lavava a louça na cozinha, Baronesa pediu para ficar no reality: "Brasil, pelo amor de Deus, não me mandem embora não".

"Ninguém vai deixar você ir embora não", respondeu Geni. "Eu, se tivesse lá fora… Nada a ver… Todo mundo tem direito de ficar aqui, mas uma pessoa que pede para sair, eu votaria nele", acrescentou, se referindo ao fato de Guipa ter pedido para ser colocado na Zona de Risco.

Baronesa concordou com a amiga e acrescentou outro erro do jogador. "Alem de pedir para sair, ele mentiu no ao vivo", disse.

"E ainda colocou a pessoa que mais ama pra ganhar voto", acrescentou Geni. "Pessoa que mais defendeu ele aqui e lá embaixo [na primeira fase, da Vila]", completou Baronesa.

Catia Paganote, que ouvia às duas, balançava a cabeça concordando.

