'Desafio aterrorizante': Zendaya teve aula de tênis para filme sobre trisal

"Rivais" já está nos cinemas e, estrelado por Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor, aborda um conturbado triângulo amoroso vivido por três estrelas do tênis. Dirigida por Luca Guadagnino ("Me Chame Pelo Seu Nome"), a produção se tornou assunto principalmente por conta das cenas sensuais —imagem de um beijo triplo viralizou e levou Zendaya a comentar o quanto achou isso esquisito.

Eu não conseguia definir que tipo de filme era. Ele é bastante engraçado, mas eu não diria se tratar de uma comédia. Há drama, mas eu não diria ser apenas um drama. E há o tênis, mas não é um filme de esportes. Tenho a sensação de se tratar de tudo ao mesmo tempo, feito de uma maneira linda, mas aterrorizante e igualmente estimulante e excitante.

Zendaya, em evento para a imprensa na qual Splash acompanhou

Zendaya, que também é produtora de "Rivais", interpreta Tashi, uma ex-atleta que foca sua vida em fazer de seu marido, Art Donaldson (Mike Faist), um grande campeão de tênis.

Viver Tashi foi um desafio assustador para a atriz. "Era uma personagem sobre o qual eu nunca antes ou que eu nunca vira antes, então ela me assustou para caralho. Pensei: 'Talvez eu precise fazer isso'."

A presença do diretor Luca Guadagnino deu um ânimo ainda maior a Zendaya. "Eu era fã do trabalho dele havia muito tempo. Nos conhecemos uma vez em um jantar da Fendi, e ele foi muito gentil comigo. Ele me ajudou a conseguir opções vegetarianas, porque eu não falava italiano. Desde então, queria muito trabalhar com ele."

Zendaya é a estrela de 'Rivais' Imagem: Divulgação/ Warner

Jogar tênis

O filme é cheio de cenas de jogo de tênis, mas Zendaya revela que não fazia ideia de detalhes do esporte antes de se preparar para gravar. "Tivemos quase seis semanas antes de começarmos a produção para trabalhar apenas no tênis. [...] Eu não tinha ideia sobre tênis, não sabia de nada. Tudo que eu sabia sobre tênis era da Venus e Serena [Williams]."

Foi um desafio aterrorizante, porque eu precisava ser uma grande jogadora de tênis, e eu nunca fui uma grande jogadora de tênis. Eu estava muito nervosa no primeiro dia.

Zendaya

Os primeiros dias de treinamento não foram fáceis. "Comecei a enlouquecer. Me lembro quando comecei a bater na bola, simplesmente saía da quadra e ia direto para as árvores. Pensava: 'Caramba! Ainda tenho um longo caminho a percorrer'."

A atriz conseguiu aprender o básico, mas, para as cenas mais intensas de competição, foi usada uma dublê de corpo. "Eu a via jogar e queria ser um espelho de todos os seus movimentos", concluiu.