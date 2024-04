A Grande Conquista: Rachel anuncia vileiros que escaparam da 2ª berlinda

Nesta segunda-feira (29), Rachel Sheherazade anunciou os primeiros sete vileiros salvos da segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A apresentadora revelou quem permaneceria no jogo. Os primeiros anunciados foram: Ana Paula, Brenno, MC Mari, Carolina, Andreia, João Pinto e Cátia Paganote.

Sheherazade chamou o intervalo antes de anunciar os demais participantes salvos.

Após o intervalo, a apresentadora divulgou os últimos que retornariam à Vila: Lipe, Charles, Ysani, Taty Pink, Michael, Maizy, Danilo e MC Jey Jey.

Quem foi eliminado na segunda berlinda

Na segunda Zona de Risco, 15 deixaram a competição. Foram eles: Bruno Cannan, Di Silva, Fabricio Almeida, Ingrid, Jordana, Leonardo Saavedra, Márcia Barroz, Nelsão Fênix, Nemo, Neuma, Rita, Tatiane, Thay Sampaio, Theo Black e Zuckerman.

Anahí e Cel acharam que foram eliminados, mas, na verdade, vão para a Mansão. Rachel Sheherazade explicou que eles ficarão confinados em um hotel até a segunda fase do jogo começar.

