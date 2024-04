Galaxy M55 manda bem no desempenho e tem na tela seu ponto alto; veja teste

A família Galaxy M da Samsung pode ser considerada uma versão "alternativa" da principal linha de celulares intermediários da fabricante, a Galaxy A. Em teoria, as principais mudanças ocorrem em termos estéticos, com primeiro trazendo uma aparência mais simples.

E é aqui que chegamos ao Galaxy M55. O modelo foi lançado no Brasil no fim de março pelo preço sugerido de R$ 3.199, e hoje já pode ser encontrado por R$ 2.400. Será que vale o investimento? Confira a seguir os resultados do nosso teste.

O que gostei

Desempenho: O Galaxy M55 é equipado com processador Snapdragon 7 Gen 1 (octa-core de 2,4 GHz) e 8 GB de RAM. Isso não dá a ele uma velocidade de outro mundo como os mais caros, mas garante um desempenho capaz de não comprometer tarefas diárias — e até permite jogar alguns games mais leves.

Por outro lado, quando exigido o aparelho tem uma tendência a esquentar, o que pode causar incômodo aos usuários.

Tela: Certamente é um dos pontos altos do modelo, não apenas pelas 6,7 polegadas, mas pela tecnologia empregada. Trata-se de um display Super Amoled, com resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e excelentes 120 Hz de taxa de atualização máxima (esse índice representa a fluidez das imagens; no caso do celular testado, as imagens ficam bem mais fluidas).

Também por ter um bom nível de brilho, o telefone é ótimo para assistir a vídeos, mesmo em ambientes com muita luz ao redor.

Boa bateria: ela deve durar mais de um dia em uso convencional.

Cores: é ofertado em duas cores, azul escuro e verde claro.

Tela tem bom tamanho e taxa de atualização alta para assistir a vídeos Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

Câmeras: Não seria exagero dizer que a câmera do M55 produtos fotos ok, dentro da média, mas nada incrível. Apesar de contar com um conjunto triplo versátil na traseira (grande angular de 50 MP, ultra-angular de 8 MP e macro de 2 MP), as imagens geradas ficam aquém de boa parte dos modelos desse segmento, inclusive se comparado com o Galaxy A55 (veja o teste com o modelo).

Um dos pontos mais críticos é no equilíbrio de cores das fotos, que ficam longe de serem naturais.

Foto feita durante o teste apresenta cores pouco naturais Imagem: Rodrigo Lara

E mesmo a câmera de selfie, que pode chamar a atenção com seus 50 MP, na prática depende de uma condição de luz excelente para tirar imagens aceitáveis — uma tentativa de selfie com ela em um ambiente interno iluminado rendeu imagens abaixo da média.

selfie tirada com o Galaxy M55 durante o teste Imagem: Rodrigo Lara

Carregador: O Galaxy M55 é capaz de ser recarregado rapidamente, já que ele aceita carregadores de até 45W. A questão é que, para aproveitar isso, você terá que comprar um carregador à parte, já que o que acompanha o aparelho é um modelo convencional de 15W que é qualquer coisa menos rápido.

Na hora de usar os acessórios vendidos na caixa, prepare-se para levar um bom tempo para recarregar a bateria do telefone —aqui o procedimento facilmente passou de uma hora. É importante ressaltar que não é nada incomum aparelhos concorrentes dessa mesma faixa de preço trazerem carregadores rápidos em suas caixas.

Construção: A tela não usa nenhum tipo de vidro mais resistente para evitar danos provenientes de quedas ou arranhões, então o uso de capinha e pelicula protetora é algo mandatório. Além disso, mantenha ele longe de qualquer fonte de água, uma vez que não há qualquer tipo de proteção contra líquidos.

Aparelho mais frágil vai exigir uso de película e capinha Imagem: Rodrigo Lara

Recursos extras

O Galaxy M55 aceita cartão micro SD para expansão do armazenamento, tem conectividade com redes 5G, além de permitir pagamentos por aproximação e ter sensor de digitais sob a tela.

Vale a pena para quem?

Se a ideia é ter um celular intermediário com desempenho dentro do esperado e com uma boa tela para momentos de entretenimento, o Galaxy M55 cumpre bem a tarefa.

No entanto, é necessário um certo desprendimento em relação às fotografias.

Ficha técnica - Samsung Galaxy M55