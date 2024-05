Dona do Outback diz que não está à venda agora; restaurantes não vão fechar

A notícia de uma possível venda do Outback começou a circular no início do mês, após um anúncio feito pela Bloomin'Brands, companhia norte-americana de capital aberto e dona da marca Outback, e agitou os consumidores. Em comunicado, a empresa diz que os restaurantes não vão fechar e que no momento não deve deixar o país.

O que aconteceu

Busca de alternativas para as operações no Brasil. O release de resultados da companhia, referente ao primeiro trimestre de 2024, trouxe a informação de que a Bloomin'Brands busca alternativas para as operações no Brasil, o que pode incluir uma possível venda.

Confira o trecho do documento Revendo Alternativas Estratégicas para Operações no Brasil:

A Companhia também anunciou que está explorando e avaliando alternativas estratégicas para as operações da Companhia no Brasil que tenham o potencial de maximizar valor para nossos acionistas, incluindo, mas não se limitando, a uma possível venda das operações.

Procurada, a Bloomin'Brands informou que o Outback não está à venda e os restaurantes não serão fechados. Além do Outback, a Bloomin' Brands também é dona, no Brasil, das marcas Aussie e Abraccio. A empresa enviou o posicionamento:

Com mais de 25 anos de sucesso em território brasileiro, a Bloomin' Brands esclarece que o Outback Steakhouse não está saindo do Brasil. Os restaurantes da marca não serão fechados. A companhia reitera o compromisso de manter os restaurantes em pleno funcionamento para continuar proporcionando de forma consistente uma experiência excepcional aos clientes.

Executivo da companhia se posicionou. Pierre Berenstein, vice-presidente executivo de estratégia global de clientes e Brasil da Bloomin'Brands, se pronunciou sobre a história que circula nas redes sociais: "Outback Steakhouse permanece firmemente enraizado em solo brasileiro. Nossos restaurantes permanecem abertos e acreditamos firmemente que continuarão a prosperar."

Ele mencionou ainda o aumento no número de lojas: "No primeiro trimestre de 2024, em 29 de fevereiro, reportamos 177 restaurantes próprios em operação no Brasil (sendo 159 Outbacks, 16 Abbraccios e 2 Aussies). E temos planos de continuar expandindo. Até o final de 2024 devemos inaugurar ao menos 20 novos restaurantes".

No entanto, venda não está fora da mesa. O Outback e as outras marcas da Blooming Brands não estão à venda agora, mas o plano da companhia pode incluir essa estratégia.

Venda não significa fechamento. Uma venda da marca não deve significar o fechamento das unidades no Brasil, avalia o consultor de varejo e consumo Alexandre Machado: "A operação aqui parece sólida, bem posicionada mercadologicamente e com plano de expansão. São 159 lojas, só de Outback, sem considerar suas demais marcas. São pelo menos 27 anos fidelizando uma legião de consumidores. Uma possível saída do atual operador não significa necessariamente o fim da marca Outback no Brasil. Outros investidores podem adquirir a operação, mantendo a presença da rede no país".

Companhia teve redução na receita no primeiro trimestre do ano. Segundo o release de resultados, a Bloomin'Brands registrou redução na receita trimestral, pois, no ano anterior, tinha tido isenções de impostos no Brasil, entre outros motivos. "A venda das operações no Brasil pode ser considerada uma medida para reequilibrar finanças, reorientar investimentos e concentrar esforços em outros mercados", afirmou Machado.

Companhia pode estar sondando o mercado. Por fim, anunciar a possibilidade de venda pode ser uma estratégia da companhia: "Essa especulação pode ser uma forma de sentir o apetite do mercado e interesse pela marca", concluiu Alexandre Machado.