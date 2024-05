RS: Parcela extra do seguro-desemprego é paga hoje a 140 mil trabalhadores

O governo federal paga nesta terça-feira (21) a primeira parcela adicional do seguro-desemprego aos trabalhadores do Rio Grande do Sul atingidos pelo desastre natural que atingiu o estado nos últimos dias. O pagamento extra vai beneficiar 139.633 mil profissionais, segundo estimativa do Ministério do Trabalho.

O que aconteceu

A liberação adicional foi definida após os temporais assolarem o estado. Os pagamentos serão concedidos aos profissionais recém-demitidos dos 336 municípios gaúchos que tiveram a situação da calamidade decretada após as enchentes.

O pagamento beneficia todos que já recebiam o seguro-desemprego antes do dia 5 de maio. Na prática, quem recebeu a última parcela do benefício em abril terá direito ao primeiro pagamento extra neste mês. Em junho, serão contemplados com a segunda rodada adicional.

Os pagamentos são realizados na conta informada pelo trabalhador no momento da solicitação do benefício. A movimentação dos valores pode ser realizada pelo aplicativo Caixa Tem, agências da Caixa, lotéricas e terminais de autoatendimento.

A análise do benefício por ser feita nos canais do governo. Para verificar se tem direito ao auxílio, o profissional gaúcho pode entrar em contato com a Central de Atendimento do Ministério do Trabalho pelo telefone 158 e informar o CPF ou o número do PIS.

A consulta também está disponível por outros meios. A confirmação pode ser feita no portal Gov.br, nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho, no SINE ou pelo telefone 0800-726-0207 da Caixa Econômica Federal.

O lote extra do seguro-desemprego deve custar R$ 497,8 milhões. A iniciativa foi anunciada com a divulgação de outras medidas de apoio à população do Rio Grande do Sul, como o Auxílio Reconstrução de R$ 5.100 e as antecipações do Bolsa Família e do abono salarial.