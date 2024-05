Sabe a função do 'N'? 5 segredos que não te contam sobre câmbio automático

Câmbios automáticos já representam mais da metade dos carros novos vendidos no Brasil. Mesmo mais simples de dirigir, exigem alguma dose de experiência e conhecimento para que sejam operados do jeito certo.

Veja cinco dicas que você provavelmente não aprendeu na autoescola e farão toda a diferença no uso cotidiano. São alertas de que algo não vai bem no câmbio automático, e vale a pena visitar um mecânico de confiança o quanto antes.

1 - Use o neutro apenas para reboque

Diferente dos carros com câmbio manual, em ponto-morto deve ser acionado ao parar em um semáforo, nos carros automáticos, a função "N", correspondente ao ponto-morto, foi criada para situações de manutenção, quando é preciso rebocar o veículo ou movimentá-lo com o motor desligado, liberando as rodas que tracionam o veículo.

Enquanto aguarda o sinal abrir, mantenha na posição 'D' com o pé no freio, pois isso mantém o sistema hidráulico pressurizado e permite arrancar com mais rapidez.

Alguns carros trazem tecnologia que desacopla automaticamente o câmbio, inclusive com o veículo em movimento, para poupar combustível.

2- Nunca mexa na alavanca com o carro em movimento

Ao manobrar, na pressa, é comum o condutor selecionar a opção "R" (ré) com o veículo ainda se movimentando para a frente. Ou acionar "P" (estacionamento), que trava as rodas motrizes, antes de o carro parar completamente. Mesmo em baixa velocidade, esses procedimentos danificam componentes da transmissão automática, como engrenagens.

3- Não tente fazer o motor pegar no "tranco"

Existem carros automáticos que, em tese, também podem "pegar no tranco", mas, a prática deve ser evitada.

Caso o veículo não esteja pegando, por bateria arriada, posicione o seletor em "N" e coloque em "D" ou "2" quando o veículo atingir uma velocidade de aproximadamente 20 km/h. Com isso, o motor deve ligar.

O "tranco" força componentes, por isso, se a bateria descarregar, o recomendado é fazer a 'chupeta' ou recarregá-la usando aparelho específico para este fim. Se a bateria já não retiver a carga, é necessário trocá-la por uma nova.

4- Segurar o carro sem freio em descidas é "barbeiragem"

Usar a marcha lenta ou a aceleração para 'segurar' o carro em uma ladeira esquenta o óleo da transmissão e aumenta o consumo de combustível sem necessidade.

O recomendado é manter o pé no freio sempre que o carro estiver parado, como em semáforos, independentemente da inclinação da via. Dessa forma, o conversor de torque é desacoplado e o motor fica livre, sem gastar combustível.

5- "Trancos" nas trocas de marchas significa problema

Trancos nas trocas de marchas são sinais de alerta para lubrificação das engrenagens e outras peças. As especificações e os prazos para a troca do fluido são indicados no manual do veículo e devem ser respeitados. O serviço, inclusive, pode ser antecipado, dependendo das condições de uso do automóvel.

Vale destacar que alguns modelos não trazem a recomendação de troca de óleo, que supostamente dura por toda a vida útil do veículo. No entanto, isso não significa que a transmissão automática está livre de problemas de lubrificação. Pode haver vazamentos ou o óleo receber algum tipo de contaminação por agentes externos, o que reduz a sua eficiência.

Fontes: Camilo Adas, Conselheiro de Tecnologia da SAE Brasil, Erwin Franieck, mentor em engenharia avançada; Edson Orikassa, presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva).

*Com matéria de março de 2022