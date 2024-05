10 ferramentas de tecnologia para turbinar seu negócio: há opções de graça

A tecnologia é uma aliada das empresas que pretendem impulsionar seus negócios. Para as pequenas empresas, as ferramentas otimizam os recursos escassos e permitem focar em áreas críticas de crescimento, como contabilidade simplificada e construção de relacionamentos com clientes. Também ajudam a reduzir custos e a tomar decisões baseadas em dados mais precisos.

Quanto mais a empresa cresce, mais ela precisa de ferramentas para controlar o seu processo de gestão, diz o consultor do Sebrae-SP, Davi Jerônimo. "Já para as empresas maiores, os sistemas integrados de gestão coordenam várias funções, como cadeia de suprimentos e análise de dados, promovendo eficiência e colaboração entre os departamentos", diz Josef Rubin, cofundador da Conquer Business School e CMO da Wiser Educação.

As ferramentas de inteligência artificial generativas também são fortes aliadas, desde que utilizadas de forma correta, explica Josef Rubin. "Além de serem valiosas na análise de dados, identificando padrões, tendências e fornecendo insights, que auxiliam na tomada de decisões estratégicas e no planejamento de negócios. Utilizando da maneira correta, conseguimos unir o melhor dos mundos: a eficiência da IA com a capacidade humana de planejamento, solução de problemas e criatividade."

Veja 10 ferramentas que podem ajudar a turbinar seu negócio em diversas áreas, desde gestão até marketing e vendas.

Gestão

Actana: sistema de ERP (planejamento de recursos empresariais) para controle das vendas, compras, estoques, financeiro, emissão de notas fiscais e cadastros necessários. A plataforma é voltada para micro, pequenas e médias empresas e pode ser adaptada conforme a necessidade de cada negócio. O plano básico custa R$49,90 e oferece catálogo de produtos e emissão de até cinco notas fiscais por mês.

Asana: ferramenta para gerenciamento de projetos, tarefas e equipe, para a organização do trabalho. A plataforma disponibiliza múltiplas visualizações para listas, quadros (método Kanban), calendário e timeline. Há integração com outras ferramentas e serviços, como Google Drive, Microsoft Teams, Dropbox, e outros, para manter todos os fluxos de trabalho em uma única plataforma. Está disponível um plano versão gratuita que inclui até 10 pessoas do time.

Finanças

Conta Azul: plataforma de gestão de negócios voltada para pequenas e médias empresas. Com solução de software como serviço (SaaS), a ferramenta busca automatizar processos de gestão financeira, fiscal e contábil. Entre as facilidades estão a integração entre empresa e escritório de contabilidade, o que ajuda no compartilhamento automático de informações contábeis e fiscais, reduzindo erros de processos manuais e otimizando tempo. A contratação custa a partir de R$119,90 por mês.

Inteligência Empresarial (BI)

Power BI (Microsoft): é uma das ferramentas mais conhecidas. É usada para visualização, integração e análise de dados. Pode ser uma opção para diferentes tamanhos de empresas. É possível criar relatórios interativos que ajudam a trazer insights sobre o negócio, como análise dos clientes, tendências de vendas e desempenho de marketing, por exemplo. A plataforma oferece uma versão gratuita, o Power BI Desktop, que pode ser suficiente para pequenos negócios.

Qlik: permite ao usuário integrar e visualizar as informações em painéis interativos. A plataforma suporta uma ampla gama de gráficos, tabelas e mapas, que podem ser personalizados e combinados para análises detalhadas. É uma ferramenta que pode ser utilizada para empresas de todos os tamanhos e setores. O plano mais simples mensal, para equipes de no mínimo 10 usuários, custa US$ 20 por usuário (R$ 105).

Gestão de pessoas

Factorial: é uma ferramenta digital de recursos humanos para pequenas e médias empresas. A plataforma oferece serviços como controle da jornada de trabalho - incluindo sistema de ponto e de presença - gestão de talentos, folha de pagamento, controle de despesas corporativas e outros. É possível experimentar a Factorial de forma gratuita antes de decidir por um plano pago.

Vendas | CRM | Estoque

Omie: sistema de gestão empresarial online com foco em pequenas e médias empresas. A plataforma é baseada na nuvem e tem soluções para gestão financeira, vendas e marketplace, CRM, compras, estoque e produção, entre outros. A ferramenta permite integração ao software contábil, o que permite o acesso aos dados necessários para evitar erros ou inconsistências. Ao centralizar diferentes áreas em uma única plataforma, facilita o acesso a informações integradas e atualizadas em tempo real. A plataforma disponibiliza teste gratuito por sete dias.

Lexos: solução de automação comercial omnichannel voltada ao varejo. A ferramenta proporciona integração entre lojas físicas, virtuais (e-commerce), marketplaces e vendas por redes sociais, que permite experiência de compra unificada aos clientes. Conta com sistema ERP e funcionalidades como controle de estoque, sistema de ponto de venda e gestão de relacionamento com clientes (CRM). Também incui gestão financeira com fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, conciliação bancária e integração com meios de pagamento.

Atendimento ao cliente

Freshdesk: solução de solução de software como serviço (SaaS) de suporte ao cliente por meio de vários canais de comunicação, como e-mail, chat ao vivo, telefone e redes sociais. A ferramenta permite que a empresa gerencie interações com clientes a partir de uma única interface e oferece recursos de automação que ajudam a categorizar, priorizar e encaminhar tickets, reduzindo o tempo de resposta. É possível experimentar a ferramenta gratuitamente antes de tomar a decisão de contratar.

Marketing

Dinamize: oferece soluções para ajudar as empresas a otimizarem suas estratégias de marketing digital e a melhorar o relacionamento com clientes. Entre as principais funcionalidades está a criação de campanhas de e-mail marketing, segmentação de público-alvo, criação de landing pages, integração com redes sociais, análises e relatórios. Também disponibiliza a gestão de leads, com organização eficiente do funil de vendas e melhor alinhamento entre marketing e vendas. Dispõe de relatórios sobre o desempenho das campanhas, incluindo taxas de abertura, cliques e conversões. O pacote inicial custa R$ 335.

Fontes consultadas: Dariane Fraga, professora da FIA Business School, Josef Rubin, cofundador da Conquer Business School e CMO da Wiser Educação e Davi Jerônimo, consultor de negócios do Sebrae-SP.