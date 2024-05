Natalia Beauty: Atendimento de ex-BBBs foi ponto de virada para marca

A edição 2021 do "Big Brother Brasil", que revelou Juliette e Gil do Vigor para o grande público, foi o grande empurrão para fazer a marca Natalia Beauty ter reconhecimento nacional, conta a fundadora do grupo em entrevista ao "Divã de CNPJ" desta semana.

Eu falo que eu expandi a criatividade. Quando a gente tira aquela venda dos nossos olhos, ficamos muito criativos e conectamos pontos com mais facilidade. Natalia Beauty

A ideia surgiu quando a ex-BBB Sarah Aline foi para o paredão. Natalia comentou com a sua equipe que os brothers saíam do programa sem cuidados de beleza após um longo período de exposição e confinamento.

"Lembro que falamos: 'Eu vou para o Rio, levar a equipe, e cuidamos dessas pessoas quando elas saírem", conta a empreendedora. Além desse cenário, o "BBB 21" teve grande atenção do público em meio à pandemia.

Conhecida por uma técnica de design de sobrancelhas, Natalia levou os serviços que oferece na sua clínica e outras necessidades que se encaixassem no perfil dos participantes que teriam grande exposição nas manhãs do "Mais Você", com Ana Maria Braga, após a eliminação.

Eu pensei: 'O que ela precisa quando sair de lá?' Não é só beleza, é produção de conteúdo. Eu entregava os vídeos prontos para ela, tudo. Foi o 'BBB' mais viral, então todo mundo queria saber o que acontecia com as pessoas quando elas saíam .Natalia Beauty

Os ex-BBBs publicavam a transformação em suas redes sociais agradecendo Natalia Beauty, em um momento do programa de alto interesse do público na televisão e nas redes. A estratégia trouxe visibilidade e reconhecimento para a marca em nível nacional.

Mesmo sem relação com a TV Globo, a empreendedora conseguiu acesso aos eliminados conversando com a equipe dos participantes por mensagens no Instagram. Eles também compartilhavam onde o brother ficaria hospedado para que Natalia Beauty e sua equipe alugassem um quarto de hotel para instalar uma clínica móvel.

Fui para o Instagram, vi as pessoas que estavam lá e mandei uma mensagem no direct. 'Meu trabalho é esse, eu gostaria muito de cuidar dessa pessoa'. Tivemos a ideia ainda na 3ª eliminada. Eu mandei 'Queremos cuidar da Sarah caso ela seja eliminada' Natalia Beauty

A estratégia foi tão bem-sucedida que a Globo agora não permite, em contrato, que os ex-BBBs publiquem as transformações de Natalia Beauty após a eliminação. Para ela, a emissora optou por evitar conflito com patrocinadores.

Divã de CNPJ

