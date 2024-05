Nova lei britânica pode levar ciclistas irresponsáveis até para a prisão

O Governo do Reino Unido está agindo contra ciclistas que tomam atitudes de maneira imprudente no trânsito. Um novo projeto de lei visa punir usuários de bicicletas que causem acidentes com ferimentos graves ou mortes da mesma maneira que motoristas e motociclistas são punidos. As novas leis podem fazer com que ciclistas possam pegar até 14 anos de prisão.

O que aconteceu

Visando modernizar suas leis, o Reino Unido quer punir ciclistas que cometam infrações de trânsito com consequências sérias - como ferimentos graves e morte - da mesma maneira que pune motoristas e motociclistas que causam acidentes.

No momento, ciclistas no país são punidos através de uma lei antiga originalmente elaborada para punir pessoas a cavalo e em carruagens.

A lei diz que um policial não pode parar um ciclista por condução perigosa, pois a infração só é cometida em caso de lesão.

A mudança ocorre apesar de apenas 2% dos acidentes de veículos com pedestres no Reino Unido serem responsabilidade de bicicletas em vezes de veículos automotores.

Entretanto, nos últimos anos ciclistas escaparam de punições severas por acidentes que levaram à morte de pedestres devido à lei mais branda.

Tal como os motoristas de automóveis que desrespeitam a lei, apoiamos esta legislação que introduz novas infrações relacionadas com o ciclismo perigoso. Estas novas medidas ajudarão a proteger os ciclistas, pedestres e outros utilizadores das vias que cumprem a lei, ao mesmo tempo que garantem que a justiça seja feita. Mark Harper, secretário dos Transportes britânico

