Personal sai em defesa de Gracyanne sobre traição e fala do fim da relação

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O personal Gilson de Oliveira saiu em defesa de Gracyanne Barbosa, 40, sobre o caso de traição e falou do fim do término com a musa fitness.

O que aconteceu

Gilson defendeu Gracyanne no Fofocalizando (SBT) na tarde desta segunda-feira (29). "Existia uma amizade antes de qualquer coisa. Não foi uma paquera, até porque o ambiente que a gente se encontrava não permitia isso. Ela é uma pessoa super bacana, quem conhece não tem o que falar", disse ele.

Durante a entrevista, o personal também explicou sobre o término da relação. "Começou a se criar algo que já não fazia bem a uma determinada parte. Por que eu vou insistir? Vendo que poderia dar essa proporção, era o ideal a ser feito. Podem pensar, como já fui julgado por vários motivos, até o fato de não falar, que estou escondendo alguma coisa".

O personal também contou sobre a última vez que teve contato com a musa fitness. "Faz muito tempo! Porque quando começou a ficar nesse nível, quando eu saí de lá, eu preferi não trazer nenhum tipo de transtorno".

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.