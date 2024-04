Hadad avalia saída de Márcia de A Grande Conquista: 'Sem posicionamento'

Hadad analisou a eliminação de Márcia Barroz, mãe de MC Mirella, de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Para o vileiro, a mãe da cantora não se movimentava no jogo. "A Márcia só falava dela como pessoa e da família dela, ponto. Não tinha movimentação. Todos os montinhos que você via, ela ia se agregando, só que ela ia sem posicionamento. Ela só concordava com o que eu falava", afirmou.

O empresário opinou que uma pessoa anônima poderia se destacar por ter mais posicionamento do que ela. "Acho que isso conta muito, enquanto uma pessoa muito menor que ela se posicionando, entendendo tudo o que está acontecendo aqui, tem muito mais destaque", finalizou.

