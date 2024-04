Atriz que ficou com Agatha e Simas expõe sexo com outros famosos: 'Péssimo'

A atriz Marcella Maia, 32, revelou que já ficou com outros famosos da Globo, além do casal Agatha Moreira, 32, e Rodrigo Simas, 32.

O que aconteceu

Maia contou que tem um "catálogo" de globais com quem já se relacionou. Ela abordou o assunto em entrevista ao podcast Na Real, ao ser questionada se tem algum outro ator ou diretor famoso da Globo com quem ficou, e ela disse que sim.

"Tive alguns outros casos assim, uma noite, porque gosto de sexo, sou sexualmente uma pessoa muito transante, mas acho que nem vale a pena comentar porque foram péssimos", declarou, sem revelar os nomes desses famosos.

Na entrevista, a atriz também destacou que não se "deslumbra" com o fato de ter se relacionado com famosos da Globo. Ela ressaltou que em sua carreira já frequentou festa na casa de Leonardo DiCaprio e andou ao lado de estrelas de Hollywood como Kate Moss, Paris Hilton e Lindsay Lohan.

Sexo com Agatha e Simas

Marcella disse que o affair de uma noite só com o casal aconteceu em Madri, na Espanha. "Fiquei com a Agatha e com o Rodrigo, que me deixou apaixonada. Ai, pode me bater, Agatha, pode fazer o que você quiser, mas fiquei apaixonada, rolou um trisal sim e foi gostoso pra caramba. Foi uma noite incrível. [Fiquei apaixonada] pelos dois".

Segundo a atriz, Agatha teve um pouco de ciúmes de Simas. "Teve um momento que a Agatha falou: 'Para de beijar meu namorado'".

Marcella diz que Agatha a fez questionar sua sexualidade. "Eu beijava na boca [de mulher] mais para causar. Só que esse casal questionou a minha sexualidade. Fiquei me perguntando: 'Será que eu gosto?'".