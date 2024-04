Dançarinos de Madonna desafiam fãs brasileiros: 'Rio, contando com vocês'

Os dançarinos da Madonna lançaram um desafio para os fãs brasileiros durante o show da cantora na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no próximo sábado (4).

O que aconteceu

Bob The Drag Queen, artista da turnê de 40 anos da rainha do pop, fez o desafio com os dançarinos. Em um vídeo gravado e divulgado no Instagram, Bob afirmou que está contando com os fãs brasileiros.

Rio, estou contando com vocês para aprender isso. Se alguém pode aprender isso, são vocês. É no final do show.

Os dançarinos fazem alguns movimentos de braço para a música "Give Me All Your Luvin". "Imagina um milhão de pessoas fazendo essa dança", afirmou Bob.

Chegada de Madonna

A cantora desembarcou no Rio de Janeiro em um avião executivo. O avião pousou no Aeroporto de Galeão às 10h02, segundo a GloboNews.

Ela chegou pelos fundos do aeroporto e saiu por um hangar particular, num carro de luxo escoltado por duas vans e seis motos de policiamento.

Madonna ficará hospedada no Copacabana Palace com as filhas. Ela foi fotografada no hotel de luxo de boné e uma jaqueta estampada. Mercy, filha da cantora, também foi vista no hotel.

Megasshow

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo fi e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. A gente tem a alegria de receber a diva pop na cidade. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê de 40 anos da Madonna no Rio de Janeiro", diz Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto começa hoje e vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias. A "operação" também conta com uma linha especial de ônibus que sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na avenida Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.