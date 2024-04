Christina Rocha sai do comando de atração sem previsão de retorno; entenda

Christina Rocha, 66, se afastou do programa "Tá na Hora", do SBT, no começo de abril por "questões de saúde de um familiar".

O que aconteceu

Um comunicado emitido nesta quarta-feira (17), revelava que Chrstina seria substituída por tempo indeterminado da apresentação do show após se afastar devido a morte repentina do cunhado, Zé. "Christina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um ente querido", dizia a nota.

Márcia Dantas, 36, jornalista interina do SBT, foi o nome escolhido para a apresentação do programa ao lado de Marcão do Povo, 44. Christina ficou menos de um mês no comando do "Tá na Hora", quando pediu o afastamento.

Em suas redes sociais, ex-apresentadora do "Casos de Famíia" lamentou a morte do cunhado na última sexta-feira (12). "A vida realmente é um sopro, não avisa o seu fim, não nos prepara para o que ou quem vamos perder. Não temos como saber se o depois existirá. Vai com Deus, Zé, meu cunhado querido que amo como um irmão, a gente se encontra um dia para tomar um whisky aí no céu", declarou ela.