Alice Wegmann e Lorena Comparato soltam a voz em show no Circuito Sertanejo

Na noite de quinta-feira (11), as atrizes Alice Wegmann e Lorena Comparato fizeram um show no Circuito Sertanejo, na ExpoLondrina, no Paraná.

O que aconteceu

Elas soltaram a voz como suas personagens na série Original Globoplay 'Rensga Hits!'. O show fez parte da gravação de uma cena inédita para a segunda temporada.

Na história, as irmãs Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann) farão uma apresentação especial com comemoração do sucesso da noite em um camarote. Ainda no Circuito Sertanejo foram gravadas cenas de um evento ficcional com participação de outros personagens de 'Rensga Hits!', entre eles Enzzo Gabriel (Maurício Destri) e Luane (Julia Gomes).

A segunda temporada de "Rensga Hits!" estreia no Globoplay ainda em 2024, no segundo semestre. Dessa vez, as cantoras estão unidas por um motivo maior: ajudar na recuperação do pai delas, Zé Roberto Guarariba (Ernani Moraes), que sofreu um acidente.

'Rensga Hits!' é uma série Original Globoplay produzida pela Glaz Entretenimento. A segunda temporada é produzida por Mayra Lucas e Carolina Alckmin, tem redação final de Renata Corrêa, roteiro de Bia Crespo, Marina Luisa Silva, Guilherme Freitas, Victor Rodrigues, Otavio Chamorro, Renata Corrêa e Lucas Calmon. A direção geral é de Natalia Warth e a direção é de Natalia Warth, Carol Durão e Isabella Gabaglia.