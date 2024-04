Tico Santta Cruz lembra 'imaturidade' em reality e avalia Davi no BBB 24

Tico Santta Cruz costuma compartilhar opiniões sobre o BBB 24 em suas redes sociais. O vocalista do Detonautas, que participou de "A Fazenda" em 2010, avaliou temporada e comentou favoritismo de Davi em papo exclusivo com Splash.

O que disse Tico Santta Cruz

Era um cara bem impulsivo, imaturo, com um comportamento que, com certeza, não repetiria hoje em dia com a maturidade e conhecimento que tenho. Somando isso ao conhecimento do jogo, acho que eu poderia ter um desempenho melhor. Mas acho que ainda sou melhor comentarista do que jogador.

Tico Santta Cruz

Tico Santta Cruz aceitou participar de "A Fazenda" por questões financeiras. "O que vivi foi uma completa falta de conhecimento e maturidade. [...] Eu faria totalmente diferente. Entenderia o jogo, meu comportamento, tentaria controlar minha impulsividade. Mas não fico remoendo isso."

Participação de Tico em reality ficou marcada por uma briga com o ator Dudu Pelizzari. Eles trocaram ofensas após o músico chamar o colega de confinamento de "Judas". "Eu não tinha conhecimento nenhum sobre reality. Entrei à deriva em um universo do qual não fazia a menor ideia de como funcionava", lembrou o cantor.

Hoje, seria um desafio interno. Como o Luiz Guilherme se comportaria em um reality show, se expondo a situações que poderiam colocá-lo em posições complicadas, complexas? Hoje, uma participação seria mais pelo laboratório psíquico do que pela grana e pela fama.

Tico Santta Cruz

'Comentando' o BBB 24

Cantor avaliou favoritismo de Davi. "O jogo do Davi é interessante porque ele se aproxima de uma postura excessiva, em que muita gente se incomoda, mas consegue retornar. [...] Ele tem mais controle sobre o comportamento dele. E eu acho que isso dá uma vantagem muito grande emocional para ele não cair em armadilha, como aconteceu na briga com a Leidy."

Davi foi o melhor jogador das últimas quatro edições, opinou Tico. "Ele é bem objetivo e consegue conduzir bem a parte emocional. Está com favoritismo claro porque passou essa credibilidade para o público que está acompanhando, e que relevou também os momentos em que ele foi excessivo."

Falas "problemáticas" de Fernanda durante a temporada também foram destacadas pelo artista. "As pessoas querem viver, tipo: 'quero falar o que eu quero e dane-se'. Foi isso que a Fernanda fez e foi isso que a levou para a eliminação em determinado momento. Mas, por outro lado, ela também é uma protagonista importante. Teve falas importantes, demonstrou comportamentos humanos interessantes. Não existe gente perfeita."

Tico torceu por Rodriguinho no início do reality. "É um artista que fez história nos anos 1990. Entendi que pudesse trazer para ele de novo um protagonismo musical. Ele merece, é um cara batalhador. Foi engraçado, porque ele virou uma espécie de 'malvado favorito'. Poderia ter sido um caminho de mais protagonismo, de um ponto de vista mais positivo."