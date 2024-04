'Sem censura': os beijos LGBTs que arrebataram as novelas das 6 na Globo

De Splash, no Rio

Em sua reta final, a novela "Elas por Elas" exibiu um beijo lésbico entre Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles). O beijo fez a trama da Globo ficar entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

A cientista declarou seu amor pela fotógrafa e a convidou para se mudar com ela para o Canadá — antes de as duas trocarem um beijão. "Quero que você venha comigo, Natália", disse Carol.

Uma telespectadora comemorou um beijo entre duas mulheres sem censura na televisão. "Finalmente um beijo sem censura entre duas mulheres em uma novela das 6. Carol e Natália perfeitas demais! Que entrega das atrizes, que cena fofa e delicada", analisou.

Além de "Elas por Elas"

Esse não foi o primeiro beijo entre duas mulheres na faixa das 6. O primeiro aconteceu em "Nos Tempos do Imperador" ao mostrar o desfecho das personagens Clemência (Dani Barros) e Vitória (Maria Clara Gueiros), em 2022. Elas, que eram inimigas no início da trama, se envolveram amorosamente até selarem o romance com um beijo.

No entanto, o primeiro beijo entre duas pessoas do mesmo sexo aconteceu um pouco antes, em 2018, na novela "Orgulho e Paixão". Na trama que se passava na década de 1910, o jovem Luccino (Juliano Laham) se sentia atraído e, na sequência, apaixonado pelo militar Otávio (Pedro Henrique Müller), que correspondeu aos seus sentimentos. Foi a primeira vez, de fato, que uma trama das 6 abordou o amor entre dois homens.

[12/09] primeiro beijo lutavio pic.twitter.com/v8BM61fMNb ? mudei de conta (@novelouca_) September 13, 2018

Não teve mais? O horário das 18h, marcado por novelas de época e narrativas que lembram fábulas, é considerado mais familiar e apresenta poucas histórias de amor entre pessoas do mesmo sexo. Quando personagens LGBTs são representados, historicamente, quase não há demonstração de afeto — diferente de tramas levadas ao público a partir do horário das 21h.

Vale beijo nos bastidores?

Carmo Dalla Vecchia e Domingos de Alcântara protagonizaram um beijão nos bastidores da novela "Amor Perfeito" (2023). Eles interpretavam Érico e Romeu, respectivamente, na trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. Os personagens chegaram a se envolver amorosamente ao longo da trama, mas não terminaram juntos — frustrando parte dos fãs.