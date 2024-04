Paloma Duarte posa sexy seminua na cama e é elogiada: 'Monumento de mulher'

Paloma Duarte, 46, posou sexy e seminua na cama em foto compartilhada no Instagram, neste domingo (7).

O que aconteceu

Na imagem, Duarte surge coberta apenas por um edredom branco, mas deixa em evidência a coxa torneada. Na legenda, ela escreveu "domingando".

Nos comentários, a atriz foi elogiada pelos seguidores. "Que monumento de mulher", afirmou uma admiradora. "Estou impactada", escreveu outra. "Que mulher senhoras e senhores, que mulher... Coisa linda", elogiou uma terceira. "A natureza é muito generosa com você... linda", destacou mais um fã.

Paloma Duarte é casada com o ator Bruno Ferrari. com quem tem um filho, Antônio. A atriz também é mãe de Maria Luiza, do casamento com o cantor Renato Lui, e Ana Clara Winter, da união com o ator Marcos Winter.