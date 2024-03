Virgem até quando? Veja famosos que fizeram sexo só depois dos 20 anos

Existe idade exata para perder a virgindade? O tema voltou à pauta após Rebel Wilson, 44, abrir o coração sobre a vida íntima e revelar ter feito sexo pela primeira vez aos 35 anos.

Em entrevista à revista People, a atriz confessou ter mentido para amigos sobre já ter tido relações sexuais para fugir do tema. "Se eu tivesse nascido 20 anos depois, teria provavelmente explorado mais minha sexualidade. Eu simplesmente sabia que me sentia atraída por homens e isso era o normal. Depois da morte do meu pai, comecei a me abrir ao casamento. E só anos depois, me permiti conhecer e ter sentimentos por uma mulher."

Ela, no entanto, não é a única celebridade que teve sua primeira relação sexual após os 20 anos. Splash conta as histórias para você:

"Tive momentos complicados com garotas"

Chris Martin, 47, vocalista da banda Coldplay, fez sexo pela primeira vez aos 22 anos. Criado num ambiente religioso, o cantor encontrava dificuldade em se envolver com mulheres e chegou a crer que era homossexual.

Em 2008, ele revelou à revista Rolling Stone que entendeu que preferia mulheres graças à "influência de peitos". Após anos colhendo dicas, ele entendeu que precisava tomar atitude para conseguir se relacionar e vencer sua timidez.

Também confiança. Eu tive momentos complicados com garotas. Fiquei preso na dica da amizade muitas e muitas vezes. Não quero ser a pessoa que faz todo mundo rir antes de sair e bater.

Chris Martin

Chris Martin perdeu a virgindade aos 22 anos Imagem: Reprodução/Instagram/Divulgação

"Acho que vale a pena"

Famosa pela personagem Phoebe na sitcom "Friends" (1994 - 2004), Lisa Kudrow, 60, só perdeu a virgindade aos 32 anos, após casar. Ela transou pela primeira vez em 1995 quando se uniu em matrimônio com o publicitário francês Michel Stern — com quem permanece casada até hoje.

Ao Tonight Show com Jay Leno, em 2011, ela afirmou que nunca se incomodou com os questionamentos sobre a vida sexual por saber o que queria. "O que eu estava tentando dizer é que, quando era jovem, sempre esperei e quis ser virgem quando me casasse, o que acho que vale a pena".

Lisa Kudrow fez sexo pela primeira vez aos 32 anos Imagem: Reprodução/YouTube

"Valores cristãos"

Uma das artistas mais populares nos Estados Unidos, Tina Fey, 53, confidenciou que escolhe esperar o casamento para perder a virgindade. Ou seja, a famosa fez sexo pela primeira vez somente aos 24 anos.

Ao Late Show with David Letterman, a atriz, que acumula estatuetas do Emmy e Globo de Ouro, compartilhou que optou em manter a virgindade até tarde por "não poder entregar" a qualquer um. "Isso foi uma escolha. Isso é simplesmente bom, são valores cristãos e [sou] caseira".

Tina Fey optou em fazer sexo somente após o casamento Imagem: Getty Images

"Valores pessoais"

Adriana Lima, 42, também está na lista das famosas que fizeram sexo pela primeira vez após os 20 anos. Em um evento em 2013, a modelo afirmou que manteve a virgindade até os 27 anos — quando se casou com o ex-jogador de basquete sérvio Marko Jaric.

Você deve seguir o que acredita para se sentir bem, sabe? Apenas seguir seus valores pessoais.

Adriana Lima

Adriana e Marko ficaram juntos até 2014, e tiveram duas filhas: Valentina e Sienna.

Adriana Lima diz que guardar a virgindade era por seus valores pessoais Imagem: Steve Granitz/FilmMagic

"Achava bonito"

Atualmente solteira, Sandy, 41, também decidiu ter a sua primeira experiência sexual após o casamento. Em 2008, ela se casou aos 25 anos com o músico Lucas Lima.

Ano passado, ela contou em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod que o interesse público pela sua vida íntima sempre lhe causou incômodo. "Era pesado. Imagine fazer isso hoje, perguntar pra Maísa se ela é virgem? Um apresentador de TV, no Fantástico, perguntar da sua virgindade, que isso? Eu era muito vigiada e muito cobrada, especulada, estigmatizada".

Eu, naquela idade, disse que minha mãe casou virgem, e eu achava bonito, romântico. Eu não tinha nem namorado, isso não estava elaborado na minha cabeça. E eu disse: talvez, eu acho bonito, talvez. Pronto, foi o suficiente para virar a 'ex-virgem do Brasil'. Com 16 questionaram, com 18 também. Foi muito injusto porque eu era muito nova, e eu não sabia dar limite. Eu, inclusive, menti sobre meu primeiro beijo.

Sandy

Lucas Lima e Sandy se casaram em 2008 e anunciaram a separação em 2023 Imagem: Reprodução/Globoplay

"Teríamos enlouquecido"

Famoso pelo trio musical Jonas Brothers, ao lado de seus dois irmãos, Kevin Jonas admitiu que casou virgem com Danielle Deleasa. Os dois subiram ao altar em 2009, após dois anos de namoro. Kevin e Danielle são pais de duas meninas: Alena e Valentina.

"Eu poderia ter me casado um dia depois de ficarmos noivos. Teríamos enlouquecido esperando mais", disse Kevin, em entrevista à People depois que eles se casaram.