'Parte da minha vida': fãs viajam e chegam cedo pra ver Belo e Soweto em PE

Um público fiel e diversificado foi conferir o show "Sow3to", na noite deste sábado (27), no Classic Hall. A turnê que passou pela capital pernambucana comemora os 30 anos de história do grupo Soweto, onde o cantor Belo começou a carreira, atuando como vocalista, ao lado dos parceiros Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira. Para grande parte do público, foi um sonho assistir a um show do Soweto com os integrantes que fizeram do grupo de pagode um dos sucessos da década de 1990 e que marcaram gerações de fãs.

A primeira da fila para entrar no show foi a recepcionista Daniele Leite, 44, que mora no Bairro do Pina, no Recife.

Vim cedo para garantir um lugar pertinho do palco. É um sacrifício que vale a pena. Eu gosto muito do Soweto e do Belo, eles cantam muito bem, sou muito fã deles. Daniele Leite.

Teve gente que veio de outras cidades também, como Juliana Carolina, 27, recepcionista. Ela saiu de Caruaru, no Agreste do estado, a aproximadamente 130 quilômetros da capital, e ficou hospedada em um hotel de Boa Viagem, no Recife, especialmente para o evento.

Belo é uma lenda, o Soweto é uma lenda. Eles têm uma qualidade de música que a gente não encontra mais hoje em dia, onde as músicas estão muito banais. E o Soweto remete a toda a minha infância, eu escutei muito quando era criança porque o meu pai era muito fã do grupo e passou para mim e para o meu irmão, então é um sonho, é uma noite muito especial para a gente. Juliana Carolina.

Juliana Carolina, que veio de Caruaru com o marido, o irmão e a cunhada. Imagem: Pedro Romero

Outro que teve a vida marcada pelo Soweto foi Pedro Cavalcante, 41, que trabalha com tecnologia da informação. "Belo e o Soweto marcaram muito a minha juventude. A gente tinha até um grupo de pagode na escola que sempre animava os eventos escolares e eles eram uma inspiração, assim como Exalta Samba e Molejo. Isso em 1990, quando houve um estouro do pagode".

Pedro Cavalcante, no centro, com a esposa e um amigo Imagem: Pedro Romero

Em relação a recente separação do cantor Belo com Gracyanne Barbosa, depois de um relacionamento de 16 anos, Pedro Cavalcante acredita que ainda pode haver uma reconciliação. "Como fã, acredito que isso vai ser resolvido e eles vão voltar a ficar juntos".

Girlaine Evangelista, 34 anos, também veio de outra cidade, o município de Paudalho, a cerca de 45 quilômetros do Recife.

Nasci na década de 1980 e o grupo Soweto foi parte muito marcante da minha vida, os shows, o ritmo do pagode. Cresci ouvindo isso e agora é um sonho estar aqui nesse show.

Girlaine veio de outra cidade para ver o show Imagem: Pedro Romero

Questionada sobre a separação do cantor Belo, ela diz, com bom humor, que espera que tudo isso renda boas músicas para o cantor. "Estou aguardando as novas músicas dele depois dessa separação".