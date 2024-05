Anitta revela bastidores de show com Madonna no Rio: 'Nunca iria imaginar'

Anitta, 31, revelou um vídeo com cenas dos bastidores do show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, do qual participou em 4 de maio.

O que aconteceu

Anitta compartilhou momentos de antes e depois do show. No vídeo, a cantora surge em cenas enquanto se prepara para a apresentação, fazendo a maquiagem e o trajeto até o palco.

A artista confessa ter ficado emocionada com a oportunidade. "Gente, foi incrível participar de um show assim, de uma celebração de uma pessoa, de uma carreira de 40 anos, que mudou a vida de tanta gente, fez tanta revolução para as mulheres, para toda a comunidade LGBTQ+."

Foi incrível. Eu me sinto honrada por ela ter meu telefone, me ligar, me conhecer, me chamar. Isso para mim é uma honra. Eu nunca poderia imaginar na minha vida ter uma amiga como a Madonna, viu, gente.

Anitta

O show arrastou 1,6 milhão de pessoas para as areias de Copacabana. Além de Anitta, Pabllo Vittar subiu ao palco para se apresentar ao lado de Madonna.