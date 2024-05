Ex-BBB Davi nega hostilização no RS: 'Difícil ver preto pobre no poder'

Davi Brito negou que foi hostilizado pelo povo do Rio Grande do Sul, onde esteve nos últimos dias ajudando as vítimas das enchentes no estado. O vencedor do BBB 24 se pronunciou em uma postagem no Instagram e em uma live no próprio perfil.

O que aconteceu

Davi negou que foi embora do RS por ter sido hostilizado. Segundo o ex-BBB, em uma postagem apagada do seu perfil, posteriormente, ele foi para casa para passar o Dia das Mães com a mãe. Na quarta-feira, já deve voltar para o Rio Grande do Sul para continuar com a ajuda aos afetados pelas enchentes.

O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo, né? Eu só voltei para casa para ver minha mãe e o povo publicou dizendo que eu fui hostilizado. Mentirosos, o povo do Rio Grande do Sul me recebeu muito bem.

Davi Brito, em postagem apagada

Campeão do BBB disse que tentam derrubá-lo por racismo. "Só fiz uma postagem nas redes sociais mostrando o nível das pessoas para tentar me derrubar, tentar apagar meu brilho, para tentar me ofuscar. É difícil ver um preto, pobre e favelado no poder. É difícil."

É difícil ver o negão aqui com carro bom, apartamento bom, casa boa, tomando banho de piscina. Pessoal não gosta. Se fosse um branquelo que ganhasse o BBB, que tivesse onde eu estou, ninguém estava falando nada.

Davi Brito, em live

Mais cedo, Davi abriu live para falar que estava deixando o RS. O ex-motorista de aplicativo pediu aos fãs que parassem temporariamente as doações porque, enquanto estiver em Salvador, não irá receber dinheiro de pessoas que queiram ajudar as vítimas no Sul.

Ele confirmou que irá prestar todas as contas. O ex-participante do reality da Globo confirmou que mostrará as notas fiscais de tudo o que foi comprado com o dinheiro enviado por doadores.