Amanda Meirelles dorme em alojamento no RS: 'Não vim fazer entretenimento'

Amanda Meirelles dormiu neste sábado (11) pela primeira vez em um alojamento desde que viajou para o Rio Grande do Sul, na última terça-feira (7), para ajudar os moradores afetados pelas enchentes.

O que aconteceu

A médica e campeã do BBB 23 disse não estar lá para "fazer entretenimento", e sim para ajudar e mostrar como as pessoas foram afetadas pelas enchentes no estado. "É inimaginável. Vocês não têm ideia. O que a gente vê na TV não consegue passar o que as pessoas realmente estão vivendo."

Ela disse que passou os últimos dias trabalhando e dormindo na UTI, e pretende ficar mais dias no RS. "Hoje eu vi muita gente chegando à cidade. Tem um movimento muito grande de profissionais da área de saúde. Isso é extremamente importante porque as pessoas que trabalham aqui estão sobrecarregadas, estavam no olho do furacão quando tudo aconteceu. [...] Resolvi ficar uns dias a mais."

A ex-sister afirmou ainda que tem a sensação de que precisa ajudar mais. "Talvez um dia eu consiga explicar, não é este dia ainda hoje, porque é um misto de emoções que estou tentando entender. A gente vem para ajudar e parece que é ajudado."