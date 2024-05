Zé Felipe comenta affairs de João Guilherme e define Jade Picon: 'Enjoada'

Zé Felipe, 26, comentou os affairs do irmão João Guilherme, 22, com algumas famosas e definiu a atriz e influenciadora Jade Picon, 22, como a mais "enjoada".

O que aconteceu

Zé Felipe foi um dos convidados do "Sabadou com Virginia" de sábado (11). No programa apresentado por sua mulher, Virginia Fonseca, ele foi obrigado a falar qual das namoradas famosas do irmão era a mais chata.

O cantor começou falando sobre Jade Picon. "Chata, não, né. Enjoada. É a Jade [Picon]. A Jade não é chata, ela é enjoadinha."

Sobre Larissa Manoela, o irmão de João Guilherme despistou. "A Larissa eu vi duas vezes na minha vida", completou.

O cantor também falou sobre Bruna Marquezine. A atriz tem sido citada como novo affair de João Guilherme, mas nenhum dos dois confirmou o namoro publicamente.

"A Bruna Marquezine eu não sei se ele está namorando"

Zé Felipe, no Sabadou com Virginia

A declaração arrancou reações do público. Na hora da fala sobre Marquezine, Virginia reagiu e fez menção para que o marido parasse de falar sobre o tema.