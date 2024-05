Rei Charles se encontra com Beckham após 'esnobar' príncipe Harry

O rei Charles 3º teve uma reunião com David Beckham na última sexta-feira (10) após dizer que não podia encontrar com o príncipe Harry porque estava com a "agenda cheia".

O que aconteceu

Beckham visitou Charles para saber mais sobre uma das fundações do rei, a King's Foundation. Nenhuma foto ou nota sobre o encontro foi divulgada para a imprensa. A informação é do jornal britânico The Times.

Rei estava muito ocupado para encontrar Harry

Na semana passada, um porta-voz do príncipe confirmou que pai e filho não se encontrariam em Londres devido à "agenda cheia" do rei. "O duque entende os compromissos e as várias outras prioridades do seu pai e espera vê-lo em breve", disse, em nota.

Harry convidou o rei, o príncipe William e Kate Middleton para uma missa, mas ninguém da família real compareceu. A informação é da revista People. O príncipe promoveu uma missa para comemorar os dez anos dos Jogos Invictus, competição esportiva para veteranos feridos em guerra fundada por ele.

Conde Spencer, Lady Jane Fellowes, irmãos de Diana, e Louis Spencer, primo de Harry, foram os únicos familiares do príncipe que foram à missa. A cerimônia aconteceu na Catedral de St. Paul's, em Londres. As informações são do jornal Daily Mail.

Mark Dyer ou "Marko", considerado o "segundo pai" de Harry, se sentou ao lado do príncipe durante a cerimônia. Marko foi guarda-costas do então príncipe Charles e acompanhou Harry e William de perto durante a adolescência, agindo com uma espécie de "mentor" dos irmãos.