Frota mostra reunião entre mulher e seu pet no RS e provoca críticos

Alexandre Frota, 60, exibiu um vídeo em suas redes sociais no qual mostra a reunião de uma mulher e seu cachorro no Rio Grande do Sul durante as enchentes e aproveitou para provocar críticos.

O que aconteceu

No vídeo, Frota destaca uma mulher muito emocionada ao rever seu pet. O deputado federal está há dias no estado para ajudar as vítimas das enchentes e resgatar animais em situação de risco.

Frota aproveitou o momento para rebater seus críticos. Parte do público detonou a atitude do deputado de ir para o RS para se promover.

"Pois é, fale para ela que você não gosta do Alexandre Frota, que eu quero aparecer, fale para ela que eu não deveria estar no Rio Grande do Sul ajudando a salvar vidas e os animais."

Alexandre Frota, em vídeo publicado nas redes sociais

O político seguiu rebatendo quem não apoiou sua atitude. "Venha criticar nosso trabalho voluntariado, critique o Pedro Scooby, eu, o Nego Di ou qualquer um que esteja aqui enfiado no front. Mas pergunte a ela [mulher do vídeo] o que achou de ter seu pet de volta? Resgatado de um telhado três dias depois. E vamos continuar, você gostando ou não."