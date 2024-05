'Bebê Rena' vira alerta de governo britânico para problemas de privacidade

"Bebê Rena", nova série hit da Netflix, serviu como um alerta para o governo britânico para apontar eventuais problemas de privacidade em séries, de acordo com a nova legislação do país.

O que aconteceu

O Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte fez um alerta à Netflix. O escrutínio envolvendo "Bebê Rena" fez com que a suposta stalker que inspirou a série viesse a público criticar a atração e ameaçar processar o serviço de streaming.

Segundo o Deadline, o governo citou o projeto de lei de mídia que visa proteger a identidade de pessoas reais citadas em produções. No Reino Unido, o órgão regulador Ofcom tem poderes para regulamentar o conteúdo em plataformas de streaming.

"As emissoras do Reino Unido estão sujeitas a regras apropriadas para garantir proteções para o público, colaboradores e outros indivíduos afetados. Nossa Lei de Mídia sujeitará os principais serviços de vídeo sob demanda a padrões elevados semelhantes."

Porta-voz do governo Britânico, em comunicado

De acordo com o novo código, espectadores, colaboradores e outros têm o direito de reclamar sobre problemas de precisão e conteúdo potencialmente prejudicial. Isso permite que a stalker da vida real possa reclamar na Justiça sobre os danos que sofreu com o sucesso de "Bebê Rena" na Netflix.

Após a estreia da série, fãs começaram uma busca pela identidade real dos envolvidos. Richard Gadd, criador e protagonista de "Bebê Rena", afirmou que a trama envolvendo a sua relação com uma stalker é inspirada em sua própria vida.

Os fãs acreditam terem identificado a stalker da vida real. A escocesa Fiona Harvey foi apontada como a mulher que inspirou a personagem Martha (Jessica Gunning), que persegue o protagonista Donny (Gadd).

Harvey foi pressionada pelos fãs. Com os holofotes em si, a mulher veio a público criticar Gadd e a Netflix, mas negou ser a stalker da vida real.

Especialistas acreditam que Harvey deve notificar a plataforma. Ela poderia fazer uma reclamação de falta de privacidade contra a Netflix depois de ser encontrada pelos fãs e ter sua identidade exposta.

Atualmente, o novo projeto está iniciando o trâmite no Comitê da Câmara dos Lordes. Embora uma conclusão do processo seja esperada apenas para o próximo ano, os chamados streamers de Nível 1, como no caso da Netflix, terão um período de 12 meses para se alinharem às mudanças.