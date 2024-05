Rozan: Por que a juventude ainda é o maior atributo da beleza feminina?

"Clean girl", "Dowtown girl", "Vanilla girl"....Se você acompanha trends de beleza nas redes sociais, provavelmente já se deparou com algum desses termos. No episódio deste sábado (11/5) do Lab da Beleza, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan comenta como essas tendências que usam a palavra "girl" podem acabar reforçando o etarismo e indo na contramão da diversidade.

A expressão "Vanilla girl", por exemplo, é usada para descrever pessoas que seguem uma estética minimalista, inspirada na "suavidade da baunilha". É um estilo de vida que envolve usar roupas da cor bege, maquiagem leve e penteados simples.

Quase todas as garotas que aparecem nos vídeos com a hashtag #vanilla girl no TikTok são jovens e seguem um padrão de beleza eurocêntrico, descreve Rozan.

"Tem esse culto à juventude. A maioria é muito jovem, a pele não tem um poro que possa ser detectado numa câmera de vídeo, ou porque usou um filtro, ou porque é muito jovem mesmo e não tem poros visíveis. Não tem uma linha de expressão. Nariz fino, olho amendoado, sobrancelha bem arqueada, boca bem carnuda, rosto bem encovado", resume a maquiadora.

Para a expert, essas trends reproduzem uma "receita de bolo" já conhecida, ou seja, padrões estéticos que vão na contramão da diversidade no setor da beleza.

Retrocedemos, porque, quando a gente fala de todas essas girls, elas seguem um roteiro de beleza eurocêntrica que a gente fica aqui, neste país miscigenado e colonizado, tentando replicar uma coisa que, às vezes, é impossível sem um procedimento invasivo. (...) A gente continua sob uma lógica da juventude como a coisa mais importante que uma mulher pode ter além da beleza. Vanessa Rozan

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.