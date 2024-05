Susan Backlinie, atriz da cena de abertura de 'Tubarão', morre aos 77 anos

Susan Backlinie, atriz que interpretou a primeira vítima de "Tubarão", morreu na manhã deste sábado (11), aos 77 anos, em Ventura, Califórnia, nos EUA.

O que aconteceu

A informação foi confirmada por seu agente, Matthew Templeton, que não divulgou a causa da morte da atriz. A notícia foi divulgada pelo site The Daily Jaws.

É com profundo pesar que confirmamos que nossa amada Susan faleceu esta manhã. Gostaríamos de agradecer a todos pelas condolências neste momento. Por favor, respeite a privacidade da família durante este momento difícil.

Quem foi Susan Backlinie

A atriz e dublê interpretou Chrissie Watkins, a primeira vítima do tubarão no clássico de Spielberg. A breve aparição de Backlinie no filme levou três dias para ser filmada.

Susan Backlinie em convenção em 2017 Imagem: Bobby Bank/Getty Images

Backlinie atuou ainda em "1941", uma comédia de Spielberg, satirizando seu papel "Tubarão". No longa, ela era fisgada pelo periscópio de um submarino japonês em vez de um tubarão.

Seu último trabalho no cinema foi "A Grande Farra dos Muppets", em 1981. Outros trabalhos de Backlinie incluem o filme "Animais em Fúria" e a série "Duro na Queda".