Summer Breeze: Tornando a experiência do heavy metal acessível para todos

O rock é um gênero musical que, em teoria, nasceu democrático. Surgiu da fusão de estilos completamente distintos e suas subdivisões são incontáveis, algumas delas capazes de agradar até quem não gosta tanto da categoria.

Sendo tão popular, não faria sentido que grandes festivais de rock como o Summer Breeze Brasil não tornassem a experiência acessível e agradável para todos, especialmente às pessoas com deficiência, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Para isso, o evento conta com um espaço reservado para tais grupos, um tablado elevado, cercado e com vista privilegiada dos palcos onde acontecem os principais shows, além de um espaço Kids, uma tenda inflável, segura, com muitos brinquedos, próxima a fraldários e claro, com muitos instrumentos musicais.

Splash conversou com algumas pessoas que avaliaram a experiência e também recomendaram melhorias para as próximas edições.

"Tá muito legal, a produção mostrou preocupação com acessibilidade, existem muitas rampas, a produção e bombeiros estão sempre disponíveis para ajudar, mas faltou uma cobertura aqui no espaço para PCDs, o sol não tá dando trégua", avalia Silas Leite,41, bancário que veio curtir a banda sueca Hammerfall, no sábado (27). "Podíamos também ter água disponível porque a estação de água gratuita ficou muito longe e com acesso dificultoso para nós".

Silas Leite Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O espaço Kids também foi um alívio para quem quer curtir os shows e vem acompanhado de crianças. "Tá ótimo! Muitos pais não têm com quem deixar as crianças e ter um lugar com sombra, água, trocador e brinquedos para distraí-las foi uma boa, viu? A única melhoria que eu sugeriria seria trocar a estrutura, porque essa inflável esquenta demais nesse sol, ou colocar ventiladores, não sei", alerta Cláudia Magalhães, 33, assistente de marketing, que foi ao festival com os dois filhos, Lucas, 4 e Yasmin, 6.

A hora da entrada e saída de grandes eventos também pode ser um problema para quem tem a mobilidade reduzida, mas a professora de educação especial Regina de Maio, 37, foi só elogios quanto a isso: "Eu achei o tratamento maravilhoso. Desde o momento em que você se apresenta como PCD, vem um auxiliar e te mostra todos os pontos de acesso facilitados, você entra por um outro local, longe de aglomerações, achei incrível".

Mas também crítica o espaço no meio da pista, reservado ao grupo: "Eu gostei de terem delimitado essa área, só podia ser um pouco mais elevada para que a gente tivesse uma visão melhor do palco e com cobertura, porque estamos literalmente fritando no sol. Mas, bem melhor do que levar empurrão no meio da galera, como geralmente acontece", complementa.

Para Maria Fernanda Guise, 44, advogada que foi de tornozelo quebrado mesmo aos shows de suas bandas preferidas, foi uma experiência super tranquila, já que não tem escada em local algum. "O local está muito acessível, não peguei fila alguma na entrada, não precisei esperar, não corri risco de cair ou fui empurrada, muito seguro, tão de parabéns", atesta ela.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do rock? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024