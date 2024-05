Cátia Paganote reprova postura de participante: 'Sempre no mundo da Lua'

Cátia Paganote se incomodou com a postura de Taty Pink na Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A ex-Paquita analisou que a conquisteira não está tão focada no jogo. "Você vê que ela está sempre no mundo da Lua... e ela tem que acordar, por isso chamei ela ali", opinou.

Ela ainda reforçou que Taty precisa se movimentar na casa. "O que acho é que a Taty é uma menina de coração muito bom, mas ela tem que parar de se gostar tanto, de ficar olhando em espelho, ficar jogando cabelo e entrar no jogo. Acorda, porque, se não, vai ser vítima", disse a Dona Geni e Cel.

