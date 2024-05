David Sanborn, saxofonista vencedor do Grammy, morre aos 78 anos

David Sanborn, saxofonista norte-americano vencedor do Grammy, morreu aos 78 anos.

O que aconteceu

A informação da morte de David foi confirmada nas redes sociais do saxofonista e confirmada pela família à CNN norte-americana.

"É com o coração triste e pesado que comunicamos a você a perda do saxofonista de renome internacional e seis vezes vencedor do Grammy, David Sanborn", disse a publicação.

Sanborn morreu no domingo (12), por complicações relacionadas ao câncer de próstata.

Ele enfrentava o câncer desde 2018.

Sanborn tocou saxofone alto e, ao longo de sua carreira, passou pelo jazz, rock, blues e R&B.

Ele gravou com grandes nomes, como Stevie Wonder, James Brown, Eric Clapton, David Bowie e Bruce Springsteen.